Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi: Afrika Kültür Evi bölgenin tanıtılmasına katkı sağlıyor

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, Afrika Kültür Evi'nin kamu ve kültürel diplomasi açısından önemli olduğunu belirtti. Büyükelçi Sağman, Afrika Kültür Evi'nin gelir getiren bir sistem üzerine kurulu olduğunu ve Afrika'yı tanıtmada önemli bir rol oynadığını söyledi.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, 2016'da açılan Afrika Kültür Evi'nin kamu ve kültürel diplomasi açısından çok önemli olduğunu, bölgenin tanıtılmasına katkı sağladığını ve gelir getiren bir sistem üzerine kurulduğunu belirtti.

14. Büyükelçiler Konferansı dolayısıyla Çankaya Köşkü'nde düzenlenen "Yüzyılın Anıları Geçmişten Günümüze Kültürel Diplomasi Programı" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.

Kadın büyükelçiler ve büyükelçi eşlerinin katıldığı program kapsamında, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, Türkiye'nin Maputo Büyükelçisi Hüseyin Avni Aksoy'un eşi Sibel Aksoy ve Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar'ın eşi Nurgül Bekar, AA muhabirine, kültürel diplomasiye ve etkinliğe ilişkin değerlendirmede bulundu.

Büyükelçi Sağman, 14. Büyükelçiler Konferansı için Ankara'da bulunduklarını, programda kendisini en çok etkileyenin Afrika Kültür Evi standı olduğunu dile getiren Sağman, Afrika Kültür Evi'nin kamu ve kültürel diplomasi bakımından da önemini vurguladı.

Sağman, Afrika Kültür Evi'nin 2016'da Emine Erdoğan'ın himayesinde açıldığını anımsatarak, "Afrika'yı belki Afrikalıdan daha iyi tanıtabiliyoruz bu evle. Üstelik kadınlara gelir getiren bir sistem üzerine kurulu bir kültür evi. Afrika Kültür Evi Derneği de var." ifadesini kullandı.

Senegal'de de bu kapsamdaki çalışmaları yürüttüğünü aktaran Sağman, oradaki kadınlardan ürün satın alıp Türkiye'de sattıklarını ve gelirin Senegal'deki kadınlara gittiğini anlattı.

Sağman, bunun tanıtım bakımından çok güzel olduğunu, ziyarette bulunan ve ilgilenen bütün konukları Afrika Kültür Evi'nde misafir ettiklerini belirtti.

Müthiş bir birikim olduğuna ve çok gurur duyduklarına işaret eden Sağman, etkinlik kapsamında düzenlenen sergide bulunan her şeyin olağanüstü olduğunu ve böyle bir organizasyonla karşılaştıkları için onurlandıklarını söyledi.

"Kültürel diplomasiye daha çok ağırlık verilecek"

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Bekar'ın eşi Nurgül Bekar, kültürel diplomasiye verilen önemin uygulamalı diğer alanlarda yapılan diplomatik çalışmalara çok büyük katkı sağladığına işaret ederek, bunun birçok şeyi çok daha kolay ve barışçıl yöntemlerle halletme imkanı oluşturduğunu dile getirdi.

Aynı zamanda uluslararası ilişkiler alanında akademisyen olan Bekar, "Gördüğümüz ve akademisyen tarafından izlediğim kadarıyla Türk Dışişleri Bakanlığı olarak, Türkiye olarak Türkiye Yüzyılı'nda kültürel diplomasiye daha fazla ağırlık vereceğiz. Özbekistan'da olmam hasebiyle ben bunun faydalarını birçok kere de yaşıyorum. Orada yaptığımız çalışmalarda da kültürel diplomasiyi sıkça kullanmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin Maputo Büyükelçisi Aksoy'un eşi Sibel Aksoy da kültürel diplomasinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Afrika atasözlerini, Türk ve Afrika yemeklerini anlatan kitaplar var. Bizim salonumuzda o kitaplar duruyor. Gelen Türk ve yabancı misafirlerimizin ilgisini çekiyor. Türk kültürünü tanıtmaya çalışıyoruz." dedi.

Aksoy, Türkiye'den kilometrelerce uzakta yaşamaları nedeniyle burada bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini dile getirdi.

"Yüzyılın Anıları" sergisi

Program kapsamında düzenlenen, "Yüzyılın Anıları" adlı sergide geleneksel sanatlara ve ürünlere yer verildi.

Sergide, leblebi, geleneksel Türk lokumları ve kumda pişirilen Türk kahvesi de konuklara ikram edildi.