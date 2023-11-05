Türkiye Kültür Yolu Festivalleri Antalya'da Başladı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca başlatılan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, Antalya'da çeşitli etkinlikler ile start aldı. Festivaller, sanat, zanaat, gastronomi gibi etkinliklerle şehirlerin marka değerine katkı sağlıyor.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca ilk kez 2021'de İstanbul Beyoğlu'nda başlatılan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, şehirlerle buluşmaya devam ediyor. İzmir'de düzenlenen Efes Kültür Yolu Festivali sona ererken, bayrağı Antalya devraldı. Antalya Kültür Yolu Festivali, çeşitli etkinlikler ile start aldı.

Bakanlık, festivaller ile Türkiye'nin değerlerini mimarlık, tarih, kültür ve sanat yolu ile pekiştirirken aynı zamanda şehirlerin marka değerine katkı sağlıyor. Türkiye'nin şehirlerini merkeze alan festivallerde; sanat, zanaat, gastronomi, sohbet, gösteri, eğlence gibi etkinlikler, şehrin nefes aldığı mekanlarda her yaştan sanatsever ile buluşuyor. 2021'in ekim ayında İstanbul Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile başlayan, 2022'de İstanbul ile Ankara, Çanakkale, Diyarbakır ve Konya ile devam eden festivaller, bu sene 11 ilde düzenleniyor. Konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, söyleşilerden atölyelere kadar binlerce etkinliğe ev sahipliği yapan festivallere Gaziantep, Ankara, Konya, Çanakkale, Nevşehir, Trabzon, Erzurum, İstanbul ve Diyarbakır'dan sonra İzmir ev sahipliği yaptı.

YENİ NESİL KÜLTÜR MERKEZİ

9 gün süren Efes Kültür Yolu Festivali'nin merkezinde, İzmir Kültür Sanat Fabrikası yer aldı. 20 dönümlük bir arazi içinde 9 bin metrekarelik açık alanı bulunan fabrika; festival boyunca etkinliklere, açık hava konserlerine, söyleşilere ve sergilere ev sahipliği yaptı. Efes Kültür Yolu Festivali'nin sergilerinden biri olan Uzak/Yakın Vol.1 Sergisi, çağdaş sanatlar alanında eserler üreten 100 sanatçının yapıtlarında oluşan bir seçkiyi sanatseverlerin beğenisine sundu. Açılışını 28 Ekim'de Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un yaptığı sergi, 28 Kasım'a kadar İzmir Resim Heykel Müzesi Kültürpark Sanat Galerisi ile aynı müzenin Tarih ve Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşacak.

'BÜYÜK İZMİR SOFRASI'

İzmir'in zengin mutfak kültürü de festivalde yerini aldı. Kültürpark'taki İzmir Gastronomi Alanı'nda '29 Ekim'in İzinde Büyük İzmir Kültür Sofrası' kuruldu. Bu alanda ayrıca 'Latife Hanım'ın Mutfağı'ndan Gazi Mustafa Kemal'in Damağına İzmir Sofrası', 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Sevdiği Yemekler', 'Bir Ağız Tadı Hikayesi; Şambali' ve 'Sefarad Lezzetlerinin İzmir'e Armağanı; Boyoz' etkinlikleri düzenlendi.

'ALMANYA'DAN GELDİM'

Almanya'dan hem festivali hem de İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nı görmeye gelen Pervin Temiz, "Almanya'dan geliyorum. Selçuk'ta evimiz var. Instagram'dan gördüm; festival çok ilgimi çekti. Bu fabrikaya hep gelmek istiyordum. Eserler çok güzel" dedi.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında AKM'de eserleri sergilenen ressam Funda Alkan da Beyoğlu Festivali'nin coşkusundan etkilendiğini, Efes Kültür Festivali'ne de arkadaşlarının eserlerini görmeye geldiğini belirtti.

Fabrikada geçmişine atfen anı odaları kurulduğunu ifade eden Yağmur Türkeş ise "Bir arkadaşım çok beğenmiş, tavsiye etti. Onunla geldik. Burası, çok güzel bir yer. Öncesinde Tekel fabrikası olduğu için buraya anı odaları kurulmuş. İzmir'de böyle bir güzel müzenin olması da beni ayrıca mutlu etti. Çok zengin, çok modern" diye konuştu.

'İZMİR İÇİN ÇOK ÖZEL'

Ressam Nuri İyem'in hayranı olduğunu belirten Zehra Değirmenci ise "Bu hayatta en sevdiğim ressam Nuri İyem. Her zaman evimin bir köşesinde Nuri İyem olmasını isterdim. Başka ressamlar da var tabii. Müthiş bir yer, İzmir için çok özel. Bu şehre böyle bir yer kazandırdıkları için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kayseri'den iş için İzmir'e gelen Cavit Bilgin de şunları söyledi:

"Boş vaktim vardı, farklı yerler görmek istedim. Sonradan öğrendim ki burası, eski bir fabrikadan dönüştürülmüş. İlgimi çekti, etkilendim. Böyle eski yapıların bize kazandırılması gerçekten çok güzel. Emeği geçenlere teşekkürler."

'KEŞKE HİÇ BİTMESE'

Festivalde Gündoğdu Meydanı da çocuklar için hazırlanan atölye, yarışma ve tiyatro oyunları ile renklendi. Festivale annesi ile katılan Nil Yıldız, "Keşke festival hiç bitmese, hep olsa" dedi.

Efes Kültür Yolu Festivali renkli anılar ile sona ererken, festival bayrağını Antalya'ya devretti. İlk kez Antalya'da düzenlenen festival, 12 Kasım'a kadar kültürü ve sanatı odağına alarak ziyaretçilerine keyifli dakikalar yaşatacak.