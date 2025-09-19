Haberler

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde Züleyha Ortak ve Beyhan Budak'a yoğun ilgi

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde Züleyha Ortak ve Beyhan Budak'a yoğun ilgi
Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde Züleyha Ortak ve Beyhan Budak'a yoğun ilgi
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere uzanan geniş programıyla devam ediyor. Festival kapsamında Züleyha Ortak ve Beyhan Budak, Kayseri ve Gaziantep'te gerçekleştirdikleri söyleşilerde izleyiciden yoğun ilgi gördü.

Festival kapsamında ses sanatçısı ve programcı Züleyha Ortak ile psikolog-yazar Beyhan Budak, aynı gün Kayseri ve Gaziantep'te izleyiciyle buluştu. Büyük ilgi gören söyleşilerde modern insanın yalnızlıkla sınavı, iyi bir yaşamın sırları, kadın-erkek ilişkileri ve kaliteli ilişkiler üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirildi.

Yorgunluklarına rağmen mutluluklarını dile getiren ikili, festival yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor. Züleyha Ortak ve Beyhan Budak, 24 Eylül'de Ankara'da, Ekim ayında ise Malatya, Mardin, İzmir ve Antalya'da festival takipçileriyle buluşacak.

Haberler.com / Ömercan Altay - Kültür Sanat
