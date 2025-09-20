Haberler

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde Ahmet Can Pepe'nin 'Candan Anadolu' Sergisi Açıldı

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde Ahmet Can Pepe'nin 'Candan Anadolu' Sergisi Açıldı
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festival kapsamında, fotoğraf sanatçısı Ahmet Can Pepe'nin 'Candan Anadolu' sergisi Ankara'da açıldı. Sergide, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çekilmiş 50 fotoğraf sanatseverlerle buluştu. Sergi 26 Eylül'e kadar açık kalacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında, fotoğraf sanatçısı Ahmet Can Pepe'nin karelerinden oluşan "Candan Anadolu" sergisi başkentte açıldı.

Armada Alışveriş ve İş Merkezi'nde açılan sergide, fotoğraf sanatçısı Pepe'nin Türkiye'nin farklı bölgelerinde çektiği 50 fotoğraf sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Ahmet Can Pepe, serginin açılışında yaptığı açıklamada, yarım asra yaklaşan bir süredir fotoğraf çektiğini belirterek sergideki eserlerinin daha çok sanatsal ve manzara temalı olduğunu söyledi.

Fotoğraf mekanlarının, memleketi Trabzon başta olmak üzere Ankara ve çevresi ile Akdeniz, Ege ve İç Anadolu bölgeleri ağırlıklı olduğunu kaydeden Pepe, serginin, katılımcıları Anadolu'nun kültürel ve doğal zenginliklerine yapılan bir yolculuğa çıkardığını dile getirdi.

Pepe, başkentli sanatseverlerin 26 Eylül'e kadar açık kalacak sergiyi 10.00-22.00 saatlerinde gezebileceğini sözlerine ekledi.

Sergiyi eşi Ayla Çergel ile gezen emekli öğretmen Veysel Çergel, fotoğraflardan çok etkilendiğini ifade ederek "Tam anlamıyla Anadolu'muzu anlatan eserleri görünce hem gururlandık hem duygulandık. Özellikle Karadeniz fotoğrafları muhteşem." dedi.

Kaynak: AA / Soner Aksakal - Kültür Sanat
