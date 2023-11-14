Türkiye-İsviçre Dostluk Konseri'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı onuruna beste prömiyeri yapıldı

İsviçreli müzisyen François Lindemann'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı onuruna bestelediği eserin dünya prömiyeri, "Türkiye- İsviçre Dostluk Konseri" kapsamında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara'da yapıldı.

" Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı Onuruna Türkiye- İsviçre Dostluk Konseri", CSO Ada Ankara'da yapıldı. Konserde İsviçreli müzisyen François Lindemann'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı onuruna özel olarak bestelediği ve Türkiye ile İsviçre arasındaki dostluğun da simgesi olarak görülen eser ilk kez seslendirildi. Şef Cemi'i Can Deliorman'ın yönettiği konserde Türk perküsyon sanatçısı Okay Temiz'in yanı sıra Türk ve İsviçreli sanatçılar da yer aldı. Konsere çok sayıda yabancı misyon temsilcisi katıldı.

Konser öncesi düzenlenen basın toplantısında İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean-Daniel Ruch, "100'üncü yıl için maddi olmayan ama aynı zamanda kalıcı bir şey sunmak istedik. Böylece iki millet arasındaki bağları ve uzun dostluğumuzu sembolize edecek özel bir eser bestelendi. İlk konser bugün saat 20.00'de Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Cemi'i Can Deliorman yönetiminde 25 müzisyenle yapılacak, bu büyük şefle çalışacak olmaktan dolayı çok gururluyuz. Salon muhteşem ve prömiyeri böylesine temsili bir mekanda yapabildiğimiz için gerçekten çok mutluyum" diye konuştu.

Deliorman, "Kuşkusuz diplomatik iş birlikleri ülkeler arasında çok önemli. Ama kültürel iş birliklerinin ayrı bir önemi var. Kültürel iş birlikleri her zaman iki ülke arasında ölümsüz eserler üretilmesine ve çok sıkı bağlar oluşturulmasına sebep oluyor. Konser gerçekten çok anlamlı.

Cumhuriyetimizin 100'üncü yılının orkestramız için ayrı bir önemi var. Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli kültür ürünlerinden bir tanesi Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası. Cumhuriyet tarihimizi orkestramız olmadan, orkestramızı Cumhuriyet tarihi olmadan düşünmemiz mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Temiz, "İddiasız, tamamen barışçıl olarak birleştiğimiz güzel bir gece olacak" dedi.

İsviçreli piyanist Lindemann ise "Hem bestemi sizlerle paylaşacağım hem de Okay Temiz ile doğaçlama eser sergileyeceğiz. Tek bir parça yazmayı tercih etmedim. Hem Türk hem de İsviçre müziğinin bir arada olabileceği bir eser hazırlamak istedim" dedi.

Lindemann'ın bestesi Ankara CSO'daki prömiyeri takiben, 27 Kasım 2023 tarihinde İstanbul'da Cemal Reşit Bey Konser Salonu'nda da seslendirilecek.

İsviçre, Türkiye Cumhuriyeti'nin 80'inci yıl dönümünün kutlandığı 2003 yılında, 1923'te Lozan'da barış antlaşmasının imzalandığı masayı Türkiye'ye hediye etmişti. Masa şu anda TBMM'nin birinci binasında, Kurtuluş Savaşı Müzesi'nde sergileniyor.