Türk Tasarımcı Zeynep Kartal, Moda Dünyasında Fark Yaratıyor

İngiltere'de yaşayan Türk moda tasarımcısı Zeynep Kartal, 30 yılı aşkın moda deneyimiyle uluslararası arenada adından söz ettirmeye devam ediyor. 2004 yılında eşi Hamit Özçelik'in işi nedeniyle İngiltere'ye taşınan Kartal, 2009 yılında kendi markasını kurarak kariyerine burada yeni bir boyut kazandırdı.

Kartal, İngiltere Parlamento Binası'nda defile gerçekleştiren ilk tasarımcı olarak moda tarihine geçti. Ayrıca, "Make a Wish", "Boot Out Breast Cancer" ve David Beckham'ın kurduğu "Kirsty Club" gibi önemli derneklerle iş birliklerine imza atarak sosyal sorumluluk projelerinde de aktif rol oynadı. 2019 yılında Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacı kadınlarla beraber tasarladığı koleksiyonunu Londra Moda Haftası'nda sundu. Aynı yıl, III. Sultan Selim'in İngiliz Amiral Nelson'a armağan ettiği elmas çelenkten ilham alarak hazırladığı 2019 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu, büyük ilgi gördü.

Kartal, İngiltere'de sağlık profesyonellerini desteklemek için düzenlenen "Styled with Thanks" bağış kampanyasında yer alan tek Türk moda tasarımcısı olarak tanınıyor. Lady Gaga, Kylie Minogue, Bebe Rexha gibi ünlü isimlerle çalışan Kartal, Manchester Moda Festivali'nde 'İngiltere'nin En İyi Moda Tasarımcısı' ödülünü kazandı ve Bolton Council tarafından "Onur Ödülü"ne layık görüldü.

Bunun yanı sıra, Birleşik Krallık'ın 15 yardım kuruluşunu çatısı altında toplayan Afetler Acil Durum Komitesi ile iş birliği yaparak Türkiye'deki depremzedeler için özel bir tişört tasarladı ve 100 milyon sterlinlik bağış toplanmasına öncülük etti. 2021 yılında ise The Royal Ascot'un ilk Türk Moda Kurulu Başkanı olarak seçilen Kartal, bu görevini sürdürürken genç moda öğrencilerine de ilham veriyor. Ayrıca, İngiltere Parlamentosu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde seçilen "100 Güçlü Kadın" listesinde yer aldı.

Zeynep Kartal, eşi Hamit Özçelik ile birlikte iki çocuk yetiştiriyor. Oğulları Emre Özçelik, Londra Kings College'da diş hekimliği eğitimi alırken, Berke Özçelik ise Manchester'da elektrik elektronik mühendisliği bölümünde eğitimine devam ediyor.

Türk tasarımcının kariyerindeki başarılar ve sosyal sorumluluk alanındaki katkıları, moda dünyasında iz bırakmaya devam ediyor.