Türk Sineması, Şanghay Film Festivali'nde Temsil Ediliyor

Türk Sineması, Şanghay Film Festivali'nde Temsil Ediliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli iki film, 27'nci Şanghay Uluslararası Film Festivali'nin 'Asian New Talents' bölümünde Türkiye'yi temsil ediyor. Ensar Altay'ın yönettiği 'Kanto' ve Emre Sert ile Gözde Yetişkin'in 'Sahibinden Satılık Rahmet' filmleri dünya prömiyerini yapacak.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı destekli 2 film, 27'nci Şanghay Uluslararası Film Festivali'nin 'Asian New Talents' yarışma bölümünde Türkiye'yi temsil ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 27'nci Şanghay Uluslararası Film Festivali'nin 'Asian New Talents' yarışma bölümünde Türkiye'yi temsil edecek filmlerden biri olan Ensar Altay'ın yönettiği 'Kanto' filmi, dünya prömiyerini 27'nci Şanghay Uluslararası Film Festivali'nde gerçekleştirdi. Emre Sert ve Gözde Yetişkin'in birlikte yazıp yönettiği ' Sahibinden Satılık Rahmet' filmi ise dünya prömiyerini aynı seçkide yapacak.

2 YAPIM DA YÖNETMENLERİNİN İLK UZUN METRAJLI SİNEMA FİLMİ

Belgesel çalışmalarıyla tanınan Altay'ın ilk kurmaca filmi olan Kanto, yaşlı bir kadının kayboluşunu ve çevresindekilerin bu duruma karşı sessizliğini merkezine alıyor. Oyuncu kadrosunda Didem İnselel, Sinan Albayrak, Ece Bağcı, Yıldız Kültür ve Züleyha Yıldız yer alıyor. Film, daha önce Saraybosna Film Festivali'nin Cinelink Work in Progress seçkisine de davet edilmişti. Sahibinden Satılık Rahmet ise Çankırı'nın Yenice köyüne düşen bir gök taşının ardından gelişen sıra dışı olayları mizahi bir anlatımla sinemaya taşıyor. Filmin senaryosunu birlikte kaleme alan Emre Sert ve Gözde Yetişkin, aynı zamanda filmin yönetmenliğini de üstleniyor.

TÜRKİYE ÖZEL BÖLÜMÜ VE ENDÜSTRİ KATILIMIYLA KAPSAMLI TEMSİL

Bu yılki festival programında Türkiye'ye ayrılan özel bir bölüm de bulunuyor. ' Türkiye Özel Bölümü' kapsamında, Hatice Aşkın'ın 'Adresi Olmayan Ev', Seyfettin Tokmak'ın 'Tavşan İmparatorluğu', Hikmet Kerem Özcan'ın 'Hakkı' ve Emine Yıldırım'ın 'Gündüz Apollon Gece Athena' adlı filmleri gösterilecek. Bu seçki, yeni jenerasyon Türk yönetmenlerinin özgün anlatımlarını ve Türk sinemasının tematik çeşitliliğini uluslararası izleyiciye tanıtmayı amaçlıyor.

Ayrıca Türkiye, 21-25 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek Şanghay Uluslararası Film & TV Market'te de temsil edilecek. Türkiye standı aracılığıyla uluslararası yapımcılar, dağıtımcılar, yönetmenler, satış temsilcileri ve film profesyonelleriyle Türk sinema sektörü temsilcileri bir araya gelecek. Ortak yapım ve dağıtım olanaklarının değerlendirilmesi açısından bu platform, önemli bir iş birliği zemini sunacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen bu güçlü katılım, Türk sinemasının küresel görünürlüğünü artırmakla kalmıyor, aynı zamanda yaratıcı genç yeteneklerin dünya sahnesine taşınmasına da katkı sağlıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Demir Kubbe delindi! İran, Bat Yam'da bir apartmanı böyle vurdu

Demir Kubbe delindi! İran, Bat Yam'da bir apartmanı böyle vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail-İran çatışmasında Putin'den arabuluculuk teklifi

İsrail-İran çatışmasında Putin'den ezber bozan hamle
Gençlere sopayla işkence eden kişi, tek cümlelik savunmayla serbest kaldı

Gençlere sopayla işkence etti, tek cümlelik savunmayla serbest kaldı
Zafer Algöz'den tatil bölgelerindeki fiyat artışlarına sert tepki

Fahiş fiyatlara karşı sabrı taşan Zafer Algöz'ün tatil isyanı
İran'ın gece boyunca vurduğu İsrail'de büyük enkaz

Gazze değil İsrail! Bir gecede enkaza döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüştü: Gerilimi engellemek için elimizden geleni yapmaya hazırız

Trump ile görüşen Erdoğan'dan net mesaj
İran, üç ülkeyi açıkça uyardı: İsrail'e yardım ederseniz vururuz

İran, üç ülkeyi açıkça uyardı: İsrail'e yardım ederseniz vururuz
Talihsiz kadının korku dolu anları! Sivilce sandı ama yakından bakınca hastaneye koştu

Sivilce sandı ama gerçeği fark edince hastaneye koştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.