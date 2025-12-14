Haberler

Tom Cruise'un uzay filmi rafa kalktı

Tom Cruise'un uzay filmi rafa kalktı
Güncelleme:
Hollywood yıldızı Tom Cruise ve Doug Liman'ın birlikte geliştirdiği, uzayda çekilecek ilk kurmaca film olması planlanan proje durduruldu. Uzayda çekim yapması ve uzay yürüyüşü gerçekleştirmesi planlanan Cruise'un projesinin, NASA ile yürütülmesi gereken resmi izin süreci nedeniyle çıkmaza girdiği iddia edildi. Cruise'un, siyasi nedenlerle ABD Başkanı Donald Trump'tan destek istemediği belirtildi.

Hollywood yıldızı Tom Cruise'un, uzayda çekilecek ilk kurmaca film olması planlanan iddialı projesinden kötü haber geldi. Cruise'un, Yarının Sınırında (Edge of Tomorrow) filminin yönetmeni Doug Liman ile birlikte geliştirdiği uzay temalı yapımın durdurulduğu öne sürüldü.

SİNEMA TARİHİNE GEÇECEK PROJEYDİ

Söz konusu film, uzayda çekilecek ilk kurmaca yapım olarak sinema tarihinde bir ilke imza atmayı hedefliyordu. Cruise'un Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bizzat çekim yapması ve hatta uzay yürüyüşü gerçekleştirmesi planlanıyordu.

NASA ENGELİ AŞILAMADI İDDİASI

Page Six'in haberine göre projenin çıkmaza girmesinin temel nedeni, NASA ile yürütülmesi gereken resmi izin süreci oldu. İddiaya göre Tom Cruise, NASA'yla çalışabilmek için gerekli olan siyasi temasları kurmak istemedi.

TRUMP'TAN YARDIM İSTEMEDİ

Haberde konuşan bir kaynak, Cruise'un ABD Başkanı Donald Trump'tan yardım istemeye yanaşmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bu film için NASA'yla koordinasyon şarttı. Federal hükümetten izin alınması gerekiyordu. Tom Cruise, siyasi nedenlerle Trump'tan destek istemek istemedi."

2020'DE DUYURULMUŞTU

Proje ilk kez 2020 yılında kamuoyuna açıklanmış, bir NASA yetkilisi de Cruise'un ISS'te çekim yapacağını doğrulamıştı. Ancak 2022'ye kadar projeyle ilgili somut bir gelişme paylaşılmadı.

"TOM CRUİSE BİZİ UZAYA GÖTÜRÜYOR" DİYEREK DUYURULMUŞTU

2022'de Universal Pictures Başkanı Donna Langley, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Tom Cruise bizi uzaya götürüyor" diyerek filme dair beklentiyi yükseltmişti. Langley, Cruise'un bir roketle uzay istasyonuna gitmesinin ve hatta uzay istasyonunun dışında yürüyüş yapan ilk sivil olmasının hedeflendiğini söylemişti.

FİLMDE DÜNYAYI KURTARAN BİR KARAKTER OLACAKTI

İsmi açıklanmayan filmde Cruise'un, "şansı yaver gitmeyen ancak bir şekilde Dünya'yı kurtarabilecek tek kişi haline gelen" bir karakteri canlandırması planlanıyordu.

