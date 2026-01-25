Tiyatronun duayeni Haldun Dormen'e veda! Vasiyeti yerine getiriliyor

Devlet Sanatçısı unvanına sahip Haldun Dormen, 21 Ocak'ta bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Türk tiyatrosuna sayısız eser ve öğrenci kazandıran Dormen'in vefatını oğlu Ömer Dormen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Ömer Dormen paylaşımında, "Sevgili babam Haldun Dormen'i ebediyete uğurlamanın tarifsiz üzüntüsü içindeyim. Onu tanıyan, seven ve hayatına dokunduğu herkese başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

VASİYETİ YERİNE GETİRİLİYOR

Haldun Dormen için, kendi vasiyeti doğrultusunda bugün Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi. Törene sanat, cemiyet ve spor dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı. Usta sanatçı için saygı duruşunda bulunan isimler, Dormen'le ilgili anılarını ve duygularını paylaştı.

"ONUNLA TANIŞMASAYDIM BUGÜNKÜ EMRE ALTUĞ OLMAZDI"

Emre Altuğ, "Haldun Dormen Beni pek çok kez ipten almıştır. Onunla çalışmak kadar eğlenceli bir şey yaşamadım. Bildiklerini hiç saklamazdı. Müzikali var eden adamdır. Yaptığım her işin arkasında Haldun Dormen vardı. Onunla tanışmasaydım bugünkü Emre Altuğ olmazdı." dedi.

"SON ANINA KADAR ÜRETMEYE DEVAM ETTİ"

Suna Keskin ise Dormen'i, "Benim tek kahramanım Mustafa Kemal Atatürk'tür diyen, yüzü ve beyni aydınlık bir tiyatro insanıydı. Benim 60 yıllık hocam, meslektaşım, sırdaşım, ağabeyimdi. Eğer 60 yıldır sahnedeysem bu onun sayesinde oldu. Sahneye dair bildiğim her şeyi ondan öğrendim. Onda ilahi bir güç vardı, son anına kadar üretmeye devam etti" sözleriyle anlattı.

"ONU HEP YÜREĞİMİZDE TAŞIYACAĞIZ"

Melek Baykal, Dormen'le yeterince anı paylaşamamanın hüznünü dile getirerek, "Keşke onunla bir oyunda bile birlikte sahneye çıkabilseydim. Bugün bu şansımı uğurluyorum. O hep yüreğimizde olacak" dedi.

"IŞIĞI HİÇBİR ZAMAN SÖNMEYECEK"

Tilbe Saran da Haldun Dormen'in insanlara kendilerini değerli hissettiren bir sanatçı olduğunu vurguladı. Saran, "Nezaketi, cömertliği, öğrenme tutkusu, gençlere güveni ve son gününe kadar elinden kitabı düşürmemesiyle örnek biriydi. Herkese sadece insan olduğu için bile kıymetli olduğunu hissettirdi. Onun ışığı hiçbir zaman sönmeyecek" ifadelerini kullandı.

CENAZE NAMAZI TEŞVİKİYE CAMİİ'NDE

Anma töreninin ardından Haldun Dormen için Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak. Usta sanatçı, Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.