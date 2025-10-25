Haberler

Tiyatro, Sürdürülebilir Turizmde Stratejik Değer Taşıyor

Tiyatro, Sürdürülebilir Turizmde Stratejik Değer Taşıyor
Güncelleme:
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Antalya Turizm Fuarı'nda tiyatro ve sanatın sürdürülebilir turizmdeki önemini vurguladı. Tiyatro etkinliklerinin bölgeye turist çektiğini ve kültürel zenginlik yarattığını belirtti.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, tiyatronun bir bölgenin kaderini değiştirebilecek stratejik bir değer olduğunu belirterek, bölgesel oyunların farklı şehirlerden ve ülkelerden izleyici çektiğini bildirdi.

Antalya Devlet Tiyatrosundan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen Antalya Turizm Fuarı kapsamında, Devlet Tiyatroları, önemli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde "Türk Turizminin Kalbi Antalya'da Yüzde 100 Turizm" sloganıyla düzenlenen fuarda, "Sanat Turizmi" konulu oturum gerçekleştirildi.

GMT Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Meral'in moderatörlüğünde yapılan oturumda, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tamer Karadağlı, sürdürülebilir turizmde kültürel ve sanatsal etkinliklerin önemini anlattı.

Sanatın etkisinin klasik turistik tanıtım modellerinden çok daha derin ve kalıcı olduğunu belirten Karadağlı, "Tiyatro, bir bölgenin kaderini değiştirebilecek stratejik bir değer. Bölgesel oyunlar, farklı şehirlerden ve ülkelerden izleyici çekiyor. Bu durum hem bölgenin görünürlüğünü artırıyor hem de kültürel zenginlik yaratıyor." ifadesini kullandı.

14 ilde açık hava temsilleriyle 29 bin seyirciye ulaşıldı

Karadağlı, kültürel miras alanlarında sahnelenen oyunların sürdürülebilir turizm modeli yarattığını belirterek, bu sayede finanse edilecek büyük prodüksiyonların Türkiye'nin uluslararası sanat görünürlüğünü zirveye taşıyacağını vurguladı.

Birçok turistin belirli oyunları izlemek için İngiltere'ye gittiğini aktaran Karadağlı, tiyatronun turizmde stratejik bir rol üstlenebileceğini belirtti.

Devlet Tiyatrolarının bu vizyon doğrultusunda "Antik Tiyatrolar" ve "Kamyon Tiyatrosu" gibi projelerle 2025'te 14 ilde 63 açık hava temsili gerçekleştirdiğini ve yaklaşık 29 bin seyirciye ulaştığını açıklayan Karadağlı, bu sayının artırılması için turizm acenteleriyle ortak projelerin sürdüğünü kaydetti.

Devlet Tiyatrolarının her yıl 15 farklı ülkede temsil vererek önemli bir kültürel diplomasi yürüttüğünü ifade eden Karadağlı, kalitesi ve seyirci sayısı her yıl katlanarak artan 16. Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali'ni 8-19 Mayıs 2026'da düzenleyeceklerini açıkladı.

Selçuk Meral ise Devlet Tiyatrolarının uluslararası bir turizm fuarında ilk defa yer aldığını, bunun mutluluk verici olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Kültür Sanat
