Sümela Manastırı yeni sezonu ışıl ışıl geçirecek

Trabzon'un Maçka ilçesindeki Karadağ'ın Altındere Vadisi'nde 300 metre yükseklikte kayalar oyularak inşa edilen Sümela Manastırı, yaz sezonu ziyaretçilerini bekliyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan manastır, kaya düşmesi riskine karşı Eylül 2015'te ziyarete kapatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Şubat 2016'da başlatılan restorasyonla etap etap ziyarete açılan manastır için kaya düşmesi riski nedeniyle 1 Kasım 2021'de tekrar kapatma kararı verildi.

Tehlike oluşturan kayaların çelik halatlarla sabitlenmesiyle 1 Mayıs 2022'de yeniden ziyaretçilerine kapılarını açan Sümela Manastırı, tarih ve doğa tutkunlarının Trabzon rotasında ilk sırada yer alıyor.

Karadağ'ın Altındere Vadisi'nde 300 metre yükseklikte kayalar oyularak inşa edilen Sümela Manastırı, sisli ve yağmurlu havalarda da ziyaret ediliyor.

İç, dış, su kemerleri ve çevre aydınlatması da yapılan Sümela Manastırı, dik yamaçtaki ışıltılı görüntüsüyle yaz sezonunda gezginleri ağırlamaya hazır.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, AA muhabirine, Sümela Manastırı'nın restorasyon çalışmalarının ardından 1 Mayıs 2022 itibarıyla tamamen hizmete açıldığını söyledi.

Manastırın her dönem ilgi gördüğüne işaret eden Erdoğan, "1 Mayıs 2022 itibarıyla yıl sonunu yaklaşık 400 bin ziyaretçiyle kapatmış olduk. Müthiş bir ilgi gördü. İnşallah 2023 yılında da ziyaretçi sayısında yüzde 30 artış bekliyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, manastırın ilgi görmeye devam ettiğini belirterek, "Bakanlığımız tarafından yapılan çalışmalarla Sümela Manastırı'nın ışıklandırılması bitti. Gece ışıklandırılmasını açmış bulunuyoruz." dedi.

"Sümela marka değerimizdir"

Manastırın, ışıklandırma kapsamında gece ziyaret edilmesine yönelik talep aldıklarını dile getiren Erdoğan, "Karda ve yağmurda da ziyaretçiler gelmek istiyor. Yaz sezonunda ışıklandırmayla ziyaretçi sayımızın artış göstereceğini ümit ediyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, patika yoldaki Aya Varvara Kilisesi'nin de ilgi gördüğünü kaydederek, "Müthiş bir ilgi var. Bu ilgi inşallah artacak. Trabzon için Sümela marka değerimizdir ve dünyada önemli destinasyonlarımızdan biridir." diye konuştu.

"Yağmurda da çok hoşuma gitti"

Yozgat'tan iş için Rize'ye gelen Oğuzhan Erbek de Karadeniz'e gelmişken Sümela Manastırı'nı da görmek istediğini söyledi. Erbek, "Yağmurda da çok hoşuma gitti. Beğendim. İnşallah ailemle de en kısa zamanda geleceğim." dedi.

Trabzonlu Nurseli Tayar da Sümela Manastırı'na farklı mevsimlerde üçüncü kez geldiğini belirterek, Sümela Manastırı ve Altındere Vadisi'nin herkes tarafından görülmesi gerektiğini ifade etti.