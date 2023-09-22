Sivas'ta Ahilik Haftası Kutlama Programı Düzenlendi

Sivas'ta Ahilik Haftası dolayısıyla düzenlenen kutlama programında konuşmalar yapıldı ve ödüller takdim edildi. Sivas Vali Vekili İhsan Maskar, Ahilik kültürünün yaşatılmasının önemine vurgu yaparken, AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu da esnaf teşkilatının haftasını kutladı. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise Ahilik kültürünün köklü bir gelenek olduğunu belirtti.

Sivas'ta Ahilik Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

4 Eylül Sanayi Sitesi Merkez Cami önünde gerçekleştirilen programda konuşan Sivas Vali Vekili İhsan Maskar, esnafın Ahilik Haftasını tebrik etti.

Ahilik kültürünün yaşatılması gerektiğini vurgulayan Maskar, "Ahilik Haftası etkinlikleri, bizi biz yapan değerleri hatırlatmak, yaşatmak ve bu değerlerin anlamını yeni nesillere aktarmak noktasında da çok önemli bir yere sahiptir." dedi.

AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu da Ahiliğin önemine dikkati çekerek, esnaf teşkilatının haftasını kutladı.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de Ahilik kültürünün yüzyıllar öncesine dayanan köklü bir gelenek olduğunu belirtti.

Ahilik Haftası'nı kutlayan Bilgin, "Esnaf sadece alan, satan, ticaret yapan, varlığı icra ettiği meslekten ibaret biri değildir. Şehrimizin ve ülkemizin gelişmesi, büyümesi, hedeflerine emin adımlarla yürümesi, esnafımızın çalışkanlığına ve ahlakına dayanır." diye konuştu.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil de ecdadın miras bıraktığı bu teşkilatı yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için gayret göstermeye devam edeceklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından il protokolü tarafından yılın Ahisi, kalfası ve çırağına belgeleri takdim edilerek kaftanları giydirildi.

Cuma namazı çıkışında Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ile diğer il protokolü vatandaşlara pilav ve ayran ikram etti.