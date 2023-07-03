Sivas Katliamı'nın 30. Yılı Fethiye'de Anıldı

Fethiye Belediyesi, Fethiye Alevi Kültür Derneği ve Pir Sultan Abdal Derneği Fethiye Şubesi iş birliğiyle Sivas Katliamı'nın 30'uncu yılında Fethiye Günlükbaşı Futbol Sahası'nda anma programı düzenlendi. Programda Cengiz Özkan ve Tolga Sağ sahne aldı, semah gösterisi yapıldı. Anma programında katliamda hayatını kaybedenler anıldı ve adalet talep edildi.

Fethiye Belediyesi, Fethiye Alevi Kültür Derneği ve Pir Sultan Abdal Derneği Fethiye Şubesi iş birliğiyle Sivas Katliamı'nın 30'uncu yılında Fethiye Günlükbaşı Futbol Sahası'nda anma programı düzenledi.

Sivas'taki Madımak Oteli'nde 2 Temmuz 1993'te hayatını kaybeden vatandaşlar için Fethiye'de anma gecesi düzenlendi. Programda Cengiz Özkan ve Tolga Sağ sahne alırken semah gösterisi yapıldı.

Anma programında Fethiye Alevi Kültür Derneği Hasan Şimşek, "2 Temmuz 1993'te Sivas Madımak'ta yaşanan katliamda hayatlarını kaybedenleri anıyoruz. Bu anma programında emeği olan tüm STK'ların yanı sıra Başkan'ımız Alim Karaca'ya teşekkür ediyorum" dedi.

Pir Sultan Abdal Derneği Fethiye Şubesi Başkanı Turgut Sevinç de "Bu zulme karşı adalet diyoruz. 2 Temmuz 1993 Cuma Günü Madımak olayının üzerinden 30 yıl geçti. Katliamın üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen adalet yerini bulmamıştır" diye konuştu.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise şunları kaydetti:

"Fethiye Alevi Kültür Derneği ve Pir Sultan Abdal Derneği'ne teşekkür ediyorum. Her türlü zorluklara rağmen Fethiye'mize hizmet etmeye devam ediyoruz. Yılmadan mücadelemizi sürdürüyoruz. Bazı yaralar vardır asla unutulmaz. 30 yıl önce canlarımızı katleden gerici zihniyete karşı mücadelemiz sürecek. Her zaman hak hukuk adalet diyerek mücadele veriyoruz. Genel Başkan'ımızın Ankara'dan Sivas'a kadar süren yolculuğunda hak hukuk adalet arayışı vardı. Hukuk toplumsal barışı sağlayacak ve toplumsal güvenin gelmesini sağlayacak. Hukukun tescil edilmesi gerekiyor. Hukuk siyasi partilere göre işlemez, işlememeli. Siyasi partilerin günlük çıkarlarını işletenleri kabul etmiyoruz. Görevini yapanlara değil bu sözümüz. Sivas'ta da hukuk ve adalet yerini bulmamıştır. Sivas kadim bir şehirdir. Sivas'tan Aşık Veysel'ler, Pir Sultan Abdal'lar çıkmıştır. Gönül bağım olan tüm Sivaslılara selamlarımı gönderiyorum. Asla bu olaylarda Sivas'taki vatandaşlarımızı zan altında bırakmıyoruz. Orada çok güzel dostlarımız var."