Geleneksel Kütahya çiniciliğine kazandırdığı özgün yorumla uluslararası alanda tanınan ve UNESCO tarafından "Yaşayan İnsan Hazinesi" unvanına layık görülen merhum çini sanatçısı Sıtkı Olçar'ın sanat mirasını yaşatan Sıtkı Olçar Çini Müzesi, kuruluşunun 10'uncu yılında ilkokul öğrencilerini ağırladı.

Sıtkı Olçar'ın vefatının 16'ncı yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette dört farklı okuldan gelen öğrenciler, çini sanatının inceliklerini öğrenirken usta sanatçının sanat yaşamına ve özel hayatına ilişkin pek çok ayrıntıyı da yakından görme fırsatı buldu. Yaklaşık 360 eserin sergilendiği müzede, sanatçının birbirinden farklı çini çalışmaları, fotoğrafları, kitapları, aldığı ödüller ve günlük yaşamında kullandığı kişisel eşyaları bulunuyor. Böylece ziyaretçiler, yalnızca sanatçının eserlerini değil, onun yaşam biçimini, ilgi alanlarını ve sanatına yön veren kişisel dünyasını da tanıma imkanı buluyor.

Sıtkı Olçar'ın vefatının 16'ncı yıl dönümü ve müzenin kuruluşunun 10'uncu yılı kapsamında düzenlenen ziyarette Çağlayan Irmak İlkokulu, Evliya Çelebi İlkokulu, Yıldırım Beyazıt İlkokulu ve Özel Boğaziçi Koleji öğrencileri müzede misafir edildi. Öğrenciler, müzeyi gezerek çini eserlerini yakından inceledi, sanatçının koleksiyonlarını tanıdı ve Kütahya'nın köklü çini kültürü hakkında bilgi aldı.

Çocukların ilgisi oldukça yüksek

Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Nida Olçar, müzenin 10'uncu kuruluş yıl dönümünde öğrencileri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Sıtkı Olçar'ın vefatının 16'ncı yıl dönümü dolayısıyla dört okuldan öğrencileri müzede misafir ettiklerini ifade eden Nida Olçar, "Sıtkı Usta'nın vefatının 16. yıl dönümü dolayısıyla bugün müzemizde dört okul misafir ettik. Çağlayan Irmak İlkokulu, Evliya Çelebi İlkokulu, Yıldırım Beyazıt İlkokulu ve Özel Boğaziçi Koleji öğrencileri konuklarımız oldular. Vefatının 16. yılında ve Sıtkı Usta Çini Müzesi'nin kuruluşunun 10. yıl dönümünde öğrenci arkadaşlarımızı müzede misafir ediyoruz. Onlara Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayelerinde müzemize gönderilen yapbozlar ve topaçlar hediye ediyoruz. Çocukların ilgisi oldukça yüksek. Hafta sonunda aileleriyle tekrar gelmek isteyen arkadaşlarımız da oldu" dedi.

Müze, Sıtkı Olçar'ın yaşamından izler taşıyor

Müzenin yalnızca çini eserlerinin sergilendiği bir mekan olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Nida Olçar, koleksiyonda sanatçının günlük yaşamından pek çok hatıranın da bulunduğunu söyledi.

Sıtkı Olçar'ın doğayla iç içe yaşamayı sevdiğini ve bu yaşam biçiminin müzedeki kişisel eşyalarına da yansıdığını belirten Olçar, "Tabii bu sadece bir müze değil. Sıtkı Usta'nın doğayla iç içe olduğu, şahsi eşyalarının bulunduğu, dünyanın birçok ülkesinde açtığı sergilerde yer alan eserlerinin sergilendiği bir müze. O yüzden çocukların fazla ilgisini çekiyor" ifadelerini kullandı.

Hayvan figürlü çiniler çocukların ilgisini çekti

Müzede sergilenen yaklaşık 360 eser arasında öğrencilerin en çok ilgisini çeken çalışmaların başında hayvan figürlü çini eserleri geldi. Geleneksel çini sanatının farklı örneklerini inceleyen çocuklar, sanatçının doğadan esinlenerek hazırladığı eserleri ilgiyle takip etti.

Müzede çini çalışmalarının yanı sıra Kütahya'nın ilk kömürlü sinema makinesinin de sergilendiğini belirten Nida Olçar, öğrencilerin Sıtkı Olçar'ın kişisel koleksiyonlarına da büyük ilgi gösterdiğini ifade etti.

Olçar, "Burada aynı zamanda eserlerle birlikte Kütahya'nın ilk kömürlü sinema makinesini gördüler. Çini eserleri gördüler. Yaklaşık 360 tane eser var. Tabii en çok hayvan figürleri çocukların ilgisini çekiyor. Sıtkı Usta'nın çakı ve bıçak koleksiyonları, oltaları, balık malzemeleri, kamp malzemeleri, doğayla iç içe yaşadığı her şey çocukların ilgisini çekti" diye konuştu.

Çini kültürü yeni kuşaklara aktarılıyor

Müze ziyaretinin sonunda öğrencilere yapboz ve topaç hediye edildi. Sıtkı Olçar'ın eserlerini yakından inceleyen çocuklar, sanatçının hayatına dair yeni bilgiler edinirken Kütahya'nın yüzyıllardır sürdürülen çini geleneğini de tanıma fırsatı buldu.

Sıtkı Olçar Çini Müzesi, sanatçının yaklaşık 360 eserini ve kişisel koleksiyonlarını bir arada yaşatarak Kütahya'nın kültürel hafızasına katkı sunuyor. Kuruluşunun 10'uncu yılında da özellikle çocukları ve gençleri sanatla buluşturan müze, geleneksel çini sanatının gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir kültür durağı olmayı sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı