Sinop'ta bulunan mozaiklerin 'zengin bir ailenin yemek odası' olduğu ortaya çıktı

SİNOP - Sinop'ta sürdürülen Balatlar Yapı Topluluğu kazısında bulunan Helenistik döneme ait çakıl taşı mozaiklerinin

'zengin bir ailenin yemek odası' olduğu ortaya çıktı.

Sinop kent merkezindeki 2 bini aşkın tarihe sahip olduğu vurgulanan Balatlar Yapı Topluluğu'nda kazı çalışmalarında bilim dünyası için öneme sahip yeni buluntular ortaya çıkmaya devam ediyor. Prof. Dr. Gülgün Köroğlu'nun başkanlığında sürdürülen kazı çalışmalarında beklenmedik bir yapı ortaya çıktı. Çalışmalarda Helenistik döneme ait çakıl taşı mozaikleri bulundu. Ortaya çıkan eserin 'zengin bir ailenin yemek odasına' ait olduğu belirlendi.

Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, "Bakanlığımızca 11 yıldır yürütülen Balatlar kazısı Sinop tarihinde milattan önce 4. yüzyılda klasik döneme ait, Helenistik döneme ait yapı kalıntısında benzerine çok az rastlanabilecek çakıl taşı mozaiklerine rastlanılmıştır" dedi.

" Roma'dan sonra belki de dünyanın en önemli antik şehri"

Sinop'un Roma'dan sonra belki de dünyanın en önemli antik şehirleri arasına girebileceğine dikkat çeken Süren, "Tarih öncesi dönemden günümüze kadar çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış olan Sinop ili dünyanın en önemli antik şehirlerinden bir tanesi olmasının yanında ülkemizin en önemli Selçuklu, şehirlerden bir tanesidir. Bunu merkez ilçemizdeki ve tüm ilçelerimizdeki mevcut olan antik dönem kalıntılarından, yapılan yüzey araştırmalardan ve Selçuklu dönemine ait olan ilçelerimizin her köşesinde yerini almış olan Selçuklu eserlerinden anlıyoruz. Yapılan son kazı çalışmalarında Helenistik döneme ait çakıl taşı mozaiklerine ulaştık. Bu çakıl taşı mozaikleri ülkemizde benzeri olmayan belki dünyada da eşine ender rastlanabilecek, belki Yunanistan'da belki Roma'da antik şehirlerde şöyle bir iddia da var: Sinop'un bu kadar önemli bir antik şehir olduğunu iddia edenler var ki, Roma'dan sonra belki de dünyanın en önemli antik şehirleri arasına girebileceğini ancak maalesef Balatlar'ın haricinde günümüze kadar Sinop ilimizde bu iddiaları doğrulayacak bir bilimsel kazı, yaklaşık 150-200 civarında Höyük ve Tbünüs tespit edilip, tescil edilmesine rağmen bunların tarihi ile ilgili Sinop'un ilk yerleşimiyle ilgili şimdiye kadar günümüze ışık tutacak bilimsel kazıyla maalesef bunlar ortaya konulamamış. Ancak bakanlığımızca 11 yıldır yürütülen Balatlar kazısı Sinop tarihinde milattan önce 4. yüzyılda klasik döneme ait, Helenistik döneme ait yapı kalıntısında benzerine çok az rastlanabilecek çakıl taşı mozaiklerine rastlanılmıştır. Bunları da 2 tür değerlendirebiliriz. Dini yapılarda kullanılan motifler, konutlarda kullanılan motifler şeklinde. Bu eserler üzerinde restorasyon çalışmalarımız devam ediyor. Sergi aşamasında gelebilmesi için restore edilmesi gerekiyor. Restaratörlerimiz, kazı başkanımız bir heyetle restorasyon çalışmalarına devam ediyor. Uzmanlarımızın bu konuda yayın çalışmaları devam ediyor. Kitap safhasına getirilmek üzere. İlimizi dünyanın en büyük antik kentlerinden bir tanesi olarak tescilleyecek bu çakıl taşı mozaiklerine ulaşmış durumdayız" diye konuştu.

Zengin bir ailenin yemek odası

Balatlar Yapı Topluluğu Kazı Heyeti de ortaya çıkan çakıl taşı mozaiklerinin Helenistik veya Klasik döneme, milattan önce 4. yüzyıl ortalarına ait zengin bir ailenin yemek odası olduğunu bildirdi.