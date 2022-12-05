Serkan Bayram'ın 'Buğday Tanesi' filminin galası yapıldı! Siyaset ve sanat dünyasından önemli isimler katıldı

İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın mücadele dolu hayat hikayesini anlatan "Buğday Tanesi" filminin galası, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Galada "Bu filmi izleyen herhangi engelli bir kardeşimin içinde bir umut belirirse bilin ki işte o zaman bu film amacına ulaşmış olur" şeklinde konuşan Serkan Bayram, filminin gelirinin yine engelliler için kullanılacağını söyledi.

Henüz daha bebekken buğday tarlasında çıkan yangında, vücudunun büyük bir bölümünde kalıcı yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden Milletvekili Serkan Bayram'ın hayata tutunma mücadelesini ve milyonlara umut olma hikâyesini anlatan "Buğday Tanesi" filminin galası, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Serkan Bayram'ın gerçek yaşam hikâyesini konu alan, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, başrolünde Kutsi'nin yer aldığı filmin galası büyük ilgi gördü. Milletvekili Serkan Bayram'ın danışmanlığı ve yönlendirmesiyle Volkan Kapkın tarafından kaleme alınan ve yapımı Pro-In Production tarafından gerçekleştirilen filminde ünlü sanatçı ve oyuncu Kutsi, Yeliz Akkaya, Deniz Arna, Devrim Kabacaoğlu, Yusuf Aytekin, Sinem Reyhan Kırımlıoğlu, Taha Yusuf Tan ve Erkan Bektaş rol aldı. Filmin müzikleri ise Yıldıray Gürgen imzasını taşıyor.

GALAYA İLGİ YOĞUNDU

Ünlü sanatçı Kutsi ve filmin oyuncularının da hazır bulunduğu galaya çok sayıda bakan, milletvekili, belediye başkanı, meclis üyesi, STK temsilcisi ve basın mensubu katıldı. Ünlü oyuncu Kutsi, galada Buğday Tanesi filminde yer almaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunun altını çizerek, "Filmin hikâyesini ilk dinlediğimde ve okuduğumda çok yoğun duygular hissettim. Filmde beni en çok etkileyen 'yere düştüğünde değil; vazgeçtiğinde kaybedersin' cümlesi oldu. Bu hayat mücadelesine biz de ortak olduk" dedi.

MV. SERKAN BAYRAM: 20 YIL BOYUNCA ENGELLİLER ALANINDA SESSİZ DEVRİM GERÇEKLEŞTİ

Galadaki konuşmasına "20 yıllık siyaset kariyerimde birçok önemli konuşma yaptım ama bu konuşma benim için en zoru olacak" şeklinde başlayan Serkan Bayram şunları kaydetti: "Çok değerli bakanlarım, milletvekillerim, çok değerli İstanbul Emniyet Müdürüm, değerli STK başkanları, AK Parti İl Başkanı, İlçe başkanlarım, meclis üyelerim, belediye başkanlarım, çok değerli muhtarlarım, sevgili basın mensupları, kıymetli hanımefendiler, değerli beyefendiler, geleceğimiz olan gençler, engelli kardeşlerim, kader arkadaşlarım bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Bugün engelli kardeşlerimizin engellerinin hatırlandığı ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü bir gün. Ama bugün sadece 3 Aralık olmamalı. 365 gün gün olmalı. Onların derdi ile dertlenmeliyiz. Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, 20 yıl boyunca engelliler alanında sessiz devrim gerçekleşti. Beş bin olan engelli memur sayısı bu 20 yıl süre zarfında 60 bin seviyesine kadar çıktı. Bir yandan yeni yapılan yatırımlarla engelliler alanındaki devrim sürüyor. Tüm engelli bireyler adına Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükran ve minnetlerimizi sunuyorum."

"BUĞDAY TANESİ'NİN SENARYOSU TAMAMEN ORGANİK VE ORİJİNAL"

"Bu film, klasik senaryosu olan filmlerden öte benim yaşamış olduğum hayatın yüzde birini yansıtıyor. Hayatımı tamamen konu alsak belki de on tane film çekmek zorunda kalırdık. Bu hayat mücadeleci ve zor bir hayat. Buğday Tanesinin senaryosu tamamen organik ve orijinaldir. Türkiye'de yaklaşık olarak 10 milyona yakın engelli birey var. Ailesiyle birlikte hesapladığımızda 40 milyona yakın bir aile olduğumuzu görüyoruz. Bu film 10 milyon engelli kardeşimize umut ışığı olacak. Ailelerine de umut ışığı olacak. İnsanlığa ve dünyaya da bir umut ışığı olacağına inanıyoruz. Bu film Türk sineması ve Türk siyaset tarihinde de ilkleri kendi içinde barındırıyor. Buğday Tanesi filmi benim bağrından çıkmış olduğum aziz milletime hediyemdir. Bu filmi izleyen herhangi engelli bir kardeşimin içinde bir umut belirirse bilin ki işte o zaman bu film amacına ulaşmış olur" şeklinde konuşan Serkan Bayram, Buğday Tanesi filminin gelirinin yine engelliler için kullanılacağını söyledi. Filmin Türkiye genelinde 400 salonda gösterimde olduğunu belirten Bayram, herkes izlesin diye bilet fiyatının tüm Türkiye'de 30 TL olacağını da sözlerine ekledi.

"BEN ARTIK YENİ DÖNEMDE ENGELLİ VALİ, BÜYÜKELÇİ VE BAKAN GÖRMEK İSTİYORUM"

"Bildiğiniz üzere Türkiye Cumhuriyeti 100'üncü yılına giriyor. Engelliler alanında sessiz devrimi gerçekleştirdik. Şimdi artık bu devrimin taçlanması gerekiyor. Bugüne kadar çok büyük görevler yapıldı" şeklinde konuşan Serkan Bayram, "Ben artık yeni dönemde engelli vali, büyükelçi ve bakan görmek istiyorum. Ben artık Türkiye'de engelliler bakanlığının hayata geçmesini istiyorum" dedi.

KİTABI DA ÇIKIYOR

Buğday Tanesinin filmi ile birlikte kitabının da hazırlandığını belirten Serkan Bayram, kitabın en kısa sürede raflarda yerini alacağını duyurdu. "Kitabımızın üzerinde çok manidar bir yazı var: 'Yere düştüğünde değil, vazgeçtiğinde kaybedersin.' O yüzden hayatın her alanında mücadeleden hiç vazgeçmemeliyiz" şeklinde konuşan Bayram, "Ellerimde tutamadıklarımı, gönlümde, kalbimde tuttum ve hiçbir zaman da bırakmadım. Filmde emeği geçen tüm oyunculara, emekçi kardeşlerimize ve herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Galaya gelerek beni onurlandıran tüm dostlarıma da ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.