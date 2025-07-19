Saros Körfezi'nde Su Altı Tarih Müzesi ile Dalış Turizmi Canlanıyor

Edirne'nin Keşan ilçesinde Saros Körfezi'nde oluşturulan Su Altı Tarih Müzesi'ne batırılan muharebe tankı, bölgede su altı sporları ve dalış turizmi faaliyetlerine katkı sağlıyor.

Edirne Valiliği öncülüğünde, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu ve Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği (ESTAB) işbirliğiyle yürütülen Yapay Resif Projesi, Saros Körfezi'nin doğal ve kültürel zenginliklerini deniz altına da taşıyor.

Proje kapsamında yapılan çalışmalar, hem biyolojik çeşitliliği artırmayı hem de alternatif turizm olanakları sunmayı amaçlıyor.

Su altı sporlarına ilgi duyan turistleri bölgeye çekmek için İbrice Limanı çevresinde yapılan projelerle dalış turizmi potansiyeli artırılıyor.

Turistlerin ilgisini canlı tutmak ve deniz ekosistemine katkı sağlamak amacıyla tank, uçak ve gemi gibi çeşitli araç ve objeler su altına yerleştiriliyor. Su altında yapılan çalışmalar, bölgede dalış yapanlara eşsiz bir deneyim sunuyor.

"Amacımız su altına daha fazla insanı çekmek"

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Kadir Sağlam, AA muhabirine, Saros Körfezi'nin eşsiz bir güzelliğe sahip olduğunu söyledi.

Bölgede su üstü güzelliği kadar su altında görülmeye değer bir canlılık olduğunu belirten Sağlam, "Su altı sporları ve turizmin canlandırılması için yapılan çalışmalar çok güzel gidiyor. 10 metreye tank batırılan tank dalış turizmine katkı sağlarken su altı yaşamına da önemli bir katkı sağlayacak." dedi.

Sağlam, Su Altı Tarihi Müzesi'nin çalışmaların karşılığını almaya başladığını dile getirdi.

Saros Körfezi'ndeki su altı güzelliklerinin yerli ve yabancı ziyaretçileri bölgeye çektiğini ifade eden Sağlam, şunları kaydetti:

"Amacımız su altına daha fazla insanı çekmek. Yapılan çalışmalarla bölgedeki dalış okullarına katkıda bulunmayı, dalış sektörünü canlandırıp şenlendirmeyi istiyoruz. Buraya gelenler dalış eğitimi alarak tüplü dalış yapabilir ya da 10 metreye nefesini tutarak dalıp batırılan tankı görebilir. Dalış yapanlar su altı güzelliklerini gözlemleyebilir. Su altında eşsiz güzellikler var. Bu çalışmalar canlılara da fayda sağlıyor. Batırılan araç ve objeler balıklara yuva oluyor. Böylece dalış yapanlar tüm bu canlıları görebiliyor."

"Pek çok turist sportif dalış yapmak için bölgeye geliyor"

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu ise bölgede alternatif turizm olanaklarını geliştirmek için önemli çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Saros'un su altı güzelliklerinin ilgi gördüğünü dile getiren Bacıoğlu, "Saros Körfezi sadece deniz kıyısındaki turizmle değil bunun yanında ziyaretçilerine alternatif sunan dalış turizmiyle de ilgi çekiyor. Yurt içinden gelenlerin yanı sıra Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya gibi yakın ülkelerden pek çok turist sportif dalış yapmak için bölgeye geliyor." dedi.

Bacıoğlu, tank batırma projesinin de önemli bir adım olduğunu belirterek "Geçtiğimiz haftalarda bir tank batırıldı. Tank, uçak ve çeşitli heykellerin batırıldığı bölge su altı turizmi açısından çok cazip olmaya başladı. Dalış turizmi konusunda çalışan firmalar buraya yöneliyor. Bölgeye katma değer sağlar bir hale geldi. Su altında oluşturulan yapay resifler ve batırılan objeler bölgeye dalış yapmak isteyen turistlerin sayısını artıracaktır." diye konuştu.