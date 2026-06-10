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Salihli Kaymakamı Güldoğan, Sardes kazı ekibini ağırladı

Salihli Kaymakamı Güldoğan, Sardes kazı ekibini ağırladı
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Manisa Salihli'deki Sardes Antik Kenti'nde kazı çalışmalarını yürüten Harvard Üniversitesi ekibi, Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan'ı ziyaret ederek kazı ve kültürel miras çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan ve dünyanın önemli arkeolojik alanları arasında yer alan Sardes Antik Kenti'nde kazı çalışmalarını sürdüren Harvard Üniversitesi kazı ekibi, Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarete, Sardes Kazı Ekibi Başkanı Prof. Dr. Nick Cahill, Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisi Elif Büyükgençoğlu, Kazı Başkan Yardımcısı Bahadır Halil Yıldırım ve Kazı Başkan Yardımcısı Ümit Güngör katıldı.

Gerçekleştirilen görüşmede, Sardes Antik Kenti'nde devam eden arkeolojik kazı ve bilimsel araştırma çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Ayrıca bölgenin tarihi ve kültürel mirasının korunması, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik yürütülen çalışmalar da değerlendirildi.

Kaymakam Ali Güldoğan, Sardes'in ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına önemli katkılar sunan kazı ekibine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Harvard Üniversitesi tarafından uzun yıllardır sürdürülen Sardes Kazıları, Lidya uygarlığının başkenti olan antik kentin tarihine ışık tutarken, bölgenin kültürel mirasının ortaya çıkarılmasına yönelik önemli bilimsel çalışmalara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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