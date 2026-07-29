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Çanakkale Boğazı gemi trafiği, karaya oturan yük gemisi nedeniyle askıya alındı

Çanakkale Boğazı gemi trafiği, karaya oturan yük gemisi nedeniyle askıya alındı
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Çanakkale Boğazı gemi trafiği karaya oturan dökme yük gemisi nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

Çanakkale Boğazı gemi trafiği karaya oturan dökme yük gemisi nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Suriye'den Rusya'ya giden 190 metre boyunda San Marino bayraklı Pılatus Marıne isimli dökme yük gemisinin Çanakkale Boğazı Nara dönüşünde makine arızası nedeniyle karaya oturduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaşanan olay sonrası Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı Kurtarma-19 ve Kurtarma-16 römorkörleri hızla gemiye ulaşmıştır. Balık adamlarımız dalış yaparak geminin durumunu belirlemek için harekete geçmiş olup, ardından hasar tespiti ve kurtarma operasyonu yapılacaktır. Yaşanan bu olay nedeniyle Çanakkale Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır."

Kaynak: AA
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