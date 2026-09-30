Şanlıurfa'daki TEKNOFEST'te 17 kişilik kadro 'İlk Işıktan Geleceğe' oyununu sahneledi

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Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'da "İlk Işıktan Geleceğe" tiyatro oyunu sahnelendi.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğünde düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, ilk gününde çeşitli etkinliklerle sürüyor.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Devlet Tiyatrosu koordinesinde çocuk ve gençlerin sosyal farkındalığını artırmak için hazırlanan oyunda, insanlık ve medeniyetin doğuşundan bilim, teknoloji ve modernleşme süreçleri ele alınıyor.

Gençler ve çocuklardan oluşan 17 kişilik oyuncu kadrosunun yer aldığı oyun, çok sayıda ziyaretçinin katılımıyla etkinlik alanında sahnelendi.

Oyun, yaklaşık 20 dakikalık gösterimin ardından sona erdi.

TEKNOFEST Güneydoğu, 4 Ekim'e kadar çeşitli etkinliklerle sürecek.

Kaynak: AA