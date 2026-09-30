Haberler

Melek Baykal'dan Ali Hürol'a duygusal veda

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Melek Baykal'dan Ali Hürol'a duygusal veda
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

76 yaşında hayatını kaybeden usta tiyatrocu Ali Hürol'un ardından Melek Baykal'dan duygusal bir paylaşım geldi. Meslektaşına veda eden Baykal, “Çok değerli, nazik duayen tiyatro oyuncusu Ali Hürol'u kaybetmişiz. Çok üzgünüm” ifadelerini kullandı.

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Ali Hürol'un 76 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından sanat dünyasından peş peşe veda mesajları geldi. Usta oyuncu Melek Baykal da meslektaşının ardından yaptığı paylaşımla üzüntüsünü dile getirdi. 

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Baykal, Ali Hürol'u yıllardır tanıdığı değerli bir meslektaşı olarak anarken, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili meslektaşım, çok değerli, nazik duayen tiyatro oyuncusu Ali Hürol'u kaybetmişiz. Çok üzgünüm. Mekânın cennet olsun sevgili Ali. Ailene ve sevenlerine sabır diliyorum.” 

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Bir süredir kalp rahatsızlığı ve çeşitli sağlık sorunları bulunan Ali Hürol, 76 yaşında yaşamını yitirdi. Usta sanatçının cenazesinin Kuşadası'nda Hacı Ferit Demirel Camisi'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası İkinci Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verileceği açıklandı.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
MHK operasyonu sonrası Aziz Yıldırım'ın sözleri yeniden gündemde

2 gün önce "Hiçbir şey anlamazsınız" demişti, şimdi herkes paylaşıyor
Fon mağduru olmuştu! Nihat Zeybekci 'devletin ihmali var' sözlerine açıklık getirdi

Nihat Zeybekci "devletin ihmali var" sözlerine açıklık getirdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Televizyon dünyasında deprem! Reyting canavarı 3 diziyi birden yuttu

Televizyon dünyasında deprem! 3 iddialı yapımın fişi çekildi
101 yıllık market zincirinden radikal karar! 27 mağaza kapanıyor

Asırlık zincir market mağazalarını kapatıyor
Yolcu uçağında kaçırılma kodu alarmı verildi! İsrail'den ilk açıklama geldi

Yolcu uçağında kaçırılma kodu alarmı verildi
30 yıllık sır çözüldü! Eşi Nigar Bilgin'i katledip mağarada yaşamaya başlamış

30 yıllık sır çözüldü! Eşini katledip bugüne kadar mağarada saklanmış
İstanbul'da kötü koku alarmı! Belediye ve polis sorumluları arıyor

İstanbulluları hayatından bezdiren koku polisi harekete geçirdi
Sigorta Birliği'nden BES açıklaması: Herhangi bir sistematik sorun bulunmamaktadır

Milyonları ilgilendiren iddia! Sigorta Birliği'nden açıklama geldi
Vinicius Junior öldürüldü mü? Herkes aynı şeyi paylaşıyor

Vinicius öldürüldü mü? Herkes aynı şeyi paylaşıyor