Yoğun bakımda tedavi gören sanatçı Edip Akbayram hayatını kaybetti

Sanatçı Edip Akbayram hayatını kaybetti
Hayatını kaybeden sanatçı Edip Akbayram kimdir?

Sevilen sanatçı ülkeyi yasa boğdu! Edip Akbayram kimdir?
İngiltere'deki Ukrayna zirvesinden 'koalisyon' kararı çıktı

Avrupa silahlanıyor, Ukrayna için koalisyon kuruluyor
Bahçeli'den Demirtaş'a telefon

Bahçeli'den Demirtaş'a telefon

Şanlıurfa'da bir evin avlusunda bulunan kaya mezarı ilk kez kayıt altına alındı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da bir evin avlusunda bulunan kaya mezarı envantere kaydedildi. Vali Hasan Şıldak, konuya ilişkin, "İlk kez kayıt altına alınan bu kaya mezarı, iç süslemeleri ve yazıtıyla benzerlerinden farklı bir görüntüye sahip" dedi.

Şanlıurfa'da bir evin avlusunda bulunan kaya mezarı envantere kaydedildi.

Şanlıurfa'da bir evin avlusunda bulunan kaya mezarı ilk kez kayıt altına alındı

VALİ ŞILDAK DUYURDU

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Eyyübiye Mahallesi'nde bir evin avlusunda kaya mezarı bulunduğunu belirtti.

Şanlıurfa'da bir evin avlusunda bulunan kaya mezarı ilk kez kayıt altına alındı

"ODANIN FARKLI YERLERİNDE BAŞKA RÖLYEFLER DE VAR"

Kültür Envanteri Projesi kapsamında kaya mezarının envantere kaydedildiğini bildiren Şıldak, şunları kaydetti: "Kaya mezarı, tek odalı bir yapıya sahip olup odanın bir duvarında sol kolu üzerine uzanmış bir erkek rölyefi yer alıyor. Diğer iki köşede ise iki kanatlı kadın rölyefleri bulunuyor. Odanın farklı yerlerinde başka rölyefler de var.

Şanlıurfa'da bir evin avlusunda bulunan kaya mezarı ilk kez kayıt altına alındı

"İÇ SÜSLEMELERİ VE YAZITIYLA BENZERLERİNDEN FARKLI BİR GÖRÜNTÜYE SAHİP"

Giriş kapısının iç kısmında, aşı boyasıyla işlenmiş ancak tahribat nedeniyle okunamayan bir yazıt yer alıyor. İlk kez kayıt altına alınan bu kaya mezarı, iç süslemeleri ve yazıtıyla benzerlerinden farklı bir görüntüye sahip."

Şanlıurfa'da bir evin avlusunda bulunan kaya mezarı ilk kez kayıt altına alındı

Şanlıurfa'da bir evin avlusunda bulunan kaya mezarı ilk kez kayıt altına alındı
Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Kültür Sanat
img

Fenerbahçe'den Galatasaray puan kaybeder kaybetmez flaş paylaşım
img

Galatasaray'dan taraftarları kahreden istatistik!
img

Sanatçı Edip Akbayram'ın cenaze programı belli oldu
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKadir Tokay:

Kaya mezarı olan yerde define de vardır. Talan ederler şimdi orayı.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölümünün ardından Edip Akbayram'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu: Benim ülkem cennet

İşte Edip Akbayram'ın sosyal medyada gündem olan o sözleri
Canlı anlatım! Kadıköy'de goller yağmur gibi yağıyor

Tempo inanılmaz! Goller yağmur gibi yağıyor
Kaan Ayhan'dan puan kaybı sonrası ortalığı karıştıracak sözler

Puan kaybı sonrası ortalığı karıştıracak sözler!
Cübbeli Ahmet kızının çakarlı lüks ciple görüntülenmesine ilişkin ilk kez konuştu

Kızı çakarlı lüks ciple görüntülenen Cübbeli Ahmet sessizliğini bozdu
Öcalan'ın tarihi çağrısı sonrası ilk anket

Öcalan'ın tarihi çağrısı sonrası ilk anket! Fark iyiden iyiye açılıyor
Zelenskiy'e fırçası Trump'a pahalıya patladı! Tüm satışları durdurdular

Zelenskiy'e fırçası Trump'a pahalıya patladı! Tüm satışları durdurdular

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.