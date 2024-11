Sanat ve antika tutkunları Lütfi Kırdar'daki fuarda buluştu

Bu yıl 13-17 Kasım'da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen IAAF İstanbul Sanat ve Antika Fuarı, sanat tutkunlarını bir araya getirdi. Fuarda, insan kaynakları yöneticiliğinden sanata uzanan hikayesini anlatan Berna Gencebay, mitolojik temalı iki yağlı boya eseriyle sanatseverlerin karşısına çıktı.

Sanatın hayatına kattığı renkleri tablolarına yansıtmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren sanatçı Berna Gencebay, "IAAF İstanbul Sanat ve Antika Fuarı, Türkiye'nin en prestijli sanat etkinliklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Pek çok sanatçıya eserlerini sergileme imkanı sunuyor. Daha önce IAAF'nin düzenlediği İzmir ve Bodrum etkinliklerinde de yer almıştım. Burada sergileyeceğim eserlerimde ise sanat tarihine duyduğum ilgiyi tuvallerime yansıttım. Sergide yer alacak Venüs ve Aurora yağlı boya tablolarımda mitolojik karakterleri resmettim. Sanat ruha iyi geliyor, bu alanda sevgili eşim Altan Gencebay'ın da desteğiyle ilerliyorum" dedi.

GENCEBAY: İNSANLARI ESERLERİMİZLE BULUŞTURMAK ÇOK GÜZEL

Berna Gencebay, "Yaptığımız işlerin burada sergileniyor olması çok büyük keyif veriyor. Emek verdiğim çalışmalardan da ayrıca gurur duyuyorum. Resim yaparken aşktan ve sevgiden ilham alıyorum. Hayatta en önemli şey sevgi. Çalışmalarımda en çok ilham aldığım şey özellikle bu aralar eşim. Severek yaptığımız her şey ortaya güzel bir sonuç olarak çıkıyor. Çalışmalarımı genelde gece saatlerinde yapıyorum. Resim yaparken bazen saatlerce ayakta kaldığım zamanlar oluyor. Resim yapmaya başladığımda bırakmak istemiyorum. İlham geldiğinde onun peşinden gidiyorum. Ailemde birçok kişinin de resim çizgisi çok iyi. Ablam, oğlum da resimle ilgileniyor. Rahmetli babam da resimle ilgilenirdi. 100'e yakın resim çalışmam var. Bu tablolar akrilik ve yağlı boya çalışmalar. Birçok fuara ve sergiye katıldım. İzmir ve Bodrum'da katıldığım fuarın İstanbul ayağına da katıldım. Bugün fuarın açılış günü. Oldukça kalabalık ve güzel bir ortam var. Tüm sanatseverler burada. Sanat ruha iyi geliyor. Yaratıcı olmak ve insanları eserlerimizle buluşturmak çok güzel. Van Gogh çok beğendiğim sanatçılardan. Rönesans tablolarına ve melek figürlerine ilgi duyuyorum. Ruhum da güçlü olduğu için güçlü kadın figürlerini çok beğeniyorum. Deniz, gökyüzü ve doğadan da ilham alıyorum" diye konuştu.

'SANAT SERÜVENİMDE EN BÜYÜK DESTEKÇİM EŞİM'

İnsanın kendini özgürce ifade edebildiği bir alan olarak gördüğü sanatta, özellikle soyut çalışmalarıyla dikkat çeken Gencebay, "Uzun yıllardır vazgeçilmezim olan sanata pandemi döneminde yöneldim. Sanat serüvenimde en büyük destekçim eşim Altan Gencebay oldu. Mutlu evliliğimizin yarattığı huzuru ve dinginliği sanatsal üretimlerime yansıtıyorum. IAAF İstanbul Sanat ve Antika Fuarı'na Venüs ve Aurora isimli iki mitolojik yağlı boya tablomla katılacağım. Venüs'te mitolojinin güçlü kadın figürlerinden ilham alırken, Aurora'da da tan yeri kızıllığını ve yenilikleri temsil ediyor. Sergiden elde edeceğim geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlamayı istiyorum" ifadelerini kullandı.

'HOBİ OLARAK BAŞLADIĞIM RESİM, HOBİNİN ÖTESİNE GEÇTİ'

2024'ün başlarında kurumsal hayatı geride bırakarak tamamen sanata yöneldiğini dile getiren Berna Gencebay, "Kurumsal hayattan uzaklaşarak sanata yönelme kararı hayatımı olumlu yönde değiştirdi. Aktivite olarak başladığım resim artık hobinin ötesine geçti. Resim özgür bir alan, benim için soyut resimler yapmak bu özgürlüğü genişletiyor. Son dönemde yağlı boya ve rölyef çalışmalarına da ağırlık verdim. Hemen hemen bütün büyük fuar ve sergilere katılıyorum. Gelecekte kişisel sergiler düzenlemeyi hedefliyorum" dedi.

ALTAN GENCEBAY: EŞİM RESİM KONUSUNDA KENDİNİ HER GEÇEN GÜN GELİŞTİRİYOR

Berna Gencebay'ın eşi Altan Gencebay ise eşine olan desteğini anlatarak "Eşimin tabloları fuarda görmek çok gurur verici ve beni duygulandırıyor. Eşim sağ olsun eserlerini yaprken benden ilham aldığını her zaman söylüyor. Bu benim için çok gurur verici tabii ki. Böylesine sevilip, önemsenmek çok güzel. Kendisine canı gönülden çok teşekkür ediyorum. Eşim resim çalışmalarını sürekli sürdürüyor. Çalışmalar esnasında zaten her zaman birlikte oluyoruz. Sürekli sergi ve fuarlara katılıyor. Bugün de başka bir tanesinde yer alıyor. Eşimin bundan sonra yeni çalışmalarıyla çok güzel eserler yapacağına inanıyorum. Eşim, kendini her geçen gün geliştiriyor, bu hem onun için hem de benim için çok güzel. Eşimin resim yaptığı anlara hep şahit oluyorum. Boyalar ortaya dökülüyor, şahit olmamak mümkün değil. Çok uzun saatler geçirip, epey emek veriyor. Ben de buna şahit oluyorum" ifadelerini kullandı.

'SADECE SANATIYLA İÇ İÇE YAŞAMASINI İSTİYORUM'

Eşinin sanatında daha iyi yerlere gelmesi için her zaman onu destekleyeceğini belirten Gencebay, "Son derece yetenekli ve başarılı bir sanatçı. Kendisi iki üniversite mezunu ve uzun yıllar insan kaynakları yöneticiliği yapmış bir profesyonel. Ancak, hayatının bu döneminde onun sadece yanımda olmasını ve resim çalışmalarına odaklanmasını istiyorum. Kurumsal hayatın yoğun temposundan uzak, sanatıyla iç içe bir yaşam sürmesi, ortak aldığımız bir karar. Mutlu bir evlilik yaptık ve bu mutluluğumuzun tadını çıkararak sanatla dolu bir hayat yaşamayı hedefliyoruz."