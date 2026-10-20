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Samsun'da geleneksel çocuk oyunları öğretmen semineri düzenlendi

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Samsun'da geleneksel çocuk oyunları öğretmen semineri düzenlendi
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Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, geleneksel çocuk oyunlarının yaşatılması ve eğitimde daha etkin kullanılması amacıyla öğretmenlere yönelik seminer düzenledi. Seminerde oyunların kültürel mirasın korunmasına ve çocukların öğrenme süreçlerine katkısı ele alındı.

Geleneksel çocuk oyunlarının yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması ve eğitim ortamlarında daha etkin kullanılması amacıyla Samsun'da "Geleneksel Çocuk Oyunları Öğretmen Semineri" düzenlendi.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminerde, geleneksel çocuk oyunlarının kültürel mirasın korunmasındaki yeri ve eğitim süreçlerine sağladığı katkılar ele alındı. Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sunmayı hedefleyen programda, çocukların kültürel değerlerle erken yaşlarda buluşmasının önemi vurgulandı.

Seminerde, geleneksel oyunların çocukların öğrenme süreçlerini desteklemesi ve eğitim ortamlarında daha etkin kullanılması üzerinde duruldu. Oyun yoluyla öğrenmenin çocukların eğitim deneyimlerine katkı sağladığına dikkat çekilirken, geçmişten günümüze aktarılan oyun kültürünün okullarda yaşatılmasının önemi öne çıktı.

Geleneksel çocuk oyunlarının eğitim faaliyetlerine dahil edilmesiyle kültürel değerlerin yeni nesillere aktarılmasının ve bu mirasın gelecek kuşaklara ulaştırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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