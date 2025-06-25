Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı olan Samsun'da "21.? ?TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali" gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki dördüncü durağı olan Samsun'da etkinlikler sürüyor.

Türkiye Sinema ve Audiovisüel Kültür Vakfınca (TÜRSAK) 2004 yılından bu yana her sene düzenlenen "Çocuk Filmleri Festivali", Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle "Samsun Piazza AVM Paribu Cineverse" sinemalarında yapıldı.

Festival, film gösterimlerinin yanı sıra oyunculuk, yönetmenlik, yazarlık ve sosyal medya içerik üretimi gibi farklı alanlarda atölyelerle çocuklara eğitici bilgiler sunuyor.

TÜRSAK Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Nayme Taylan Sarul, AA muhabirine, festivalde binlerce çocuğa ulaştıklarını söyledi.

Ücretsiz film gösterimleri ve sinema alanında çeşitli atölyeler düzenlediklerini aktaran Sarul, "Günlük üç seans çocuklar filmlerle buluşuyor ve birçok çocuk da ilk defa sinema salonunda film izleme deneyimi kazanıyor. Çocukların bu anlarına şahitlik etmek bizi çok mutlu ediyor. Türkiye'nin birçok şehrinde de kültür yolu kapsamında bu etkinliği düzenliyoruz." dedi.

Sarul, Malatya, Mardin ve Kayseri'de de çocuklarla bir araya geleceklerini sözlerine ekledi.