Sakarya'da Kültür Yolu Festivali Başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali", 9'uncu durağı Sakarya'da başladı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Millet Bahçesi'nde düzenlenen açılış töreninde, 2021'de tek şehirde yakılan kültür meşalesinin, bugün 7 bölgeyi kuşatan, 26 şehre ulaşan büyük kültür ve sanat yolculuğuna dönüştüğünü söyledi.

Nisanda Şanlıurfa'da başlayan, kasımda Adana'da tamamlanacak yolculuğun, ulaştığı milyonlarca ziyaretçi ve etkinlik zenginliğiyle dünyanın sayılı kültür sanat festivalleri arasına girdiğini belirten Yazgı, Bakanlık olarak kültür ve sanatı toplumun her kesimi için erişilebilir kılmayı hedeflediklerini kaydetti.

Yazgı, festivale bu yıl ilk kez ev sahipliği yapan Sakarya'nın doğal güzellikleri, köklü tarihi ve farklı coğrafyalardan aldığı göçlerle zenginleşen kültürel çeşitliliğiyle Türkiye'nin müstesna şehirlerinden olduğunu aktararak, "9 gün boyunca şehrin dört bir yanında 10 farklı noktada gerçekleştirilecek 186 etkinlikle Sakarya, kültür ve sanatın heyecanını hep birlikte yaşayacak." dedi.

Sakarya'nın kültürel zenginliğinin en güzel yansımalarından birinin de mutfağı olduğuna işaret eden Yazgı, "Karadeniz, Balkan, Kafkas ve Anadolu mutfaklarının eşsiz sentezlerini taşıyan Sakarya gastronomisi, ziyaretçilerimize unutulmaz lezzet yolculuğu sunacak. Şehrimizin köklü mutfak mirasını ve yaşayan gastronomi kültürünü temsil eden 50 lezzet noktası sayesinde misafirlerimiz Sakarya'nın zengin sofra geleneğini yakından keşfetme imkanı bulacak." ifadesini kullandı.

Yazgı, festivalin yalnızca kültür ve sanat organizasyonu olmadığını, şehirlerin tanıtımına, turizmine ve ekonomik canlılığına katkı sunan kapsamlı kültür hareketi olduğunu dile getirdi.

"Gastronomi dünyada turizm anlamında çok farklı yere gidiyor"

Programın ardından gazetecilere açıklama yapan Yazgı, birçok kültürel ve tarihi zenginliği barındıran Sakarya'ya özel program hazırladıklarını söyledi.

Yazgı, bu yıl farklı konseptte çalıştıklarını, özel ekiple illerdeki gastronomi noktalarını keşfettiklerini belirterek, "Gastronomi dünyada turizm anlamında çok farklı yere gidiyor. Sakarya'nın bu konuda hak ettiği değeri görmediğini düşünüyoruz. Islama köftesinden kabak tatlısına, Karadeniz mutfağından Balkan mutfağına, Abhaz'ından Çerkez mutfağına kadar inanılmaz bir yelpaze var. Ziyaretçilerimizin en güzel noktada en güzel lezzetleri tatması için özel çalışmayla 'Lezzet Durağı' oluşturduk. Herkesi bekliyoruz." diye konuştu.

Festivalin yerel ekonomiye katkısına değinen Yazgı, "Bugüne kadar yaptığımız tüm şehirlerde esnafımızdan olumlu dönüşler alıyoruz. Sadece Sakarya halkı değil, çevre illerden festivale yoğun katılım sağlanıyor. Özellikle gastronomi alanında esnafımız lokantalarında çok güzel sunumlarıyla bekliyorlar. Belki 9 günlük süreçte yaptıkları ciro 3 ayda yaptıkları cirodan fazla bile olduğu oluyor. Bu da bizi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Yazgı, festivalin büyüme başarısının arkasında ekip çalışması olduğunu dile getirerek, "Sakarya'mızda 10 noktada 186 etkinlik planladık. Kapsamı, etkinlik sayısı, süre ve devamlılık anlamında dünyada bu büyüklüğe ulaşabilen ender festivallerden biri. Her geçen yıl kendimizi geliştirip yeni kapı aralamaya çalışıyoruz." dedi.

Diğer konuşmacılar

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, festivalin kentte yapılmasından dolayı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile emeği geçenlere teşekkür ederek, "9 gün boyunca etkinlikler icra edilecek. Her tarafta dolu dolu program var. Biz de etkinliklere katkıda bulunacağız. Sakarya, coğrafyası, kültürü ve gastronomisiyle örnek gösterilecek il. Bunu öne çıkarmak, vatandaşlarımızla bu duyguyu birlikte yaşıyor olmak da kıymetli." diye konuştu.

AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya da festivalin kentte yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, kültürel ve sanatsal faaliyetlerde kenti daha farklı yerlere taşıyacaklarını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ise Sakarya'nın tarih, kültür, medeniyet ve kardeşlik şehri olduğunu, memleketin her coğrafyasından insanı barındırdığını belirterek, organizasyonun kentte düzenlenmesinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Programa, AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Erbağ, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Süleyman Acar, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

"Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" sergisi açıldı

Programın ardından Yazgı ve beraberindekiler, Serdivan Belediyesi Kubbealtı Sergi Salonu'nda açılan "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" sergisini gezdi.

Öte yandan festival kapsamında Serdivan ilçesindeki bir restoranda oluşturulan "Lezzet Noktası"nda kentin gastronomi lezzetleri ile kültürel ürünleri sergilendi.

Kentte ilk kez düzenlenecek festival kapsamında 4-12 Temmuz'da konserler, sergiler, tiyatro gösterileri, söyleşiler, çocuklara yönelik etkinlikler gerçekleştirilecek.