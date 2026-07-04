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Otobüste tekmeli, yumruklu kavga

Otobüste tekmeli, yumruklu kavga
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Adıyaman'da şehiriçi yolcu otobüsünde iki yolcu arasında çıkan tekmeli yumruklu kavgaya diğer yolcular müdahale etti. Kavga sırasında bir kişi otobüsten düştü.

Adıyaman'da şehiriçi yolcu otobüsünde iki şahıs arasında çıkan tekmeli yumruklu kavgaya yolcular müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez İndere Bölgesinde şehiriçi yolcu otobüsünde iki yolcu arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Durum üzerine sürücü aracı durdurarak tartışan şahısları sakinleştirmek istedi. Her iki şahıs bu defa araç içerisinde bir birine saldırdı. Küçük çocukların korkudan çığlık attığı otobüste tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavga esnasında kavga eden şahıslardan biri kapının zorlanarak aniden açılmasıyla otobüsten aşağıya düştü. Yolcuların da araya girmesi sonrası kavga sona erdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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