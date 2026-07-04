Haberler

Uludağ'ın buzul gölleri taştı: Yaz ortasında kutup manzaraları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uludağ’ın zirvesindeki buzul gölleri, son 62 yılın en yağışlı kışı nedeniyle yaz ortasında hâlâ buzla kaplı. Karagöl taşma seviyesine ulaşırken, bölge Antarktika’yı aratmayan görüntüler sunuyor.

Uludağ'ın zirvesinde bulunan buzul gölleri, yaz ortasında Antarktika'yı aratmayan görüntülere sahne oldu. Buzların hala erimediği göllerinin bazıları yol seviyesinin üzerine çıktı. Uzmanlar göllerdeki su ve buz yoğunluğunu Uludağ'da son 62 yılın en yağışlı geçen kış mevsimine bağladı.

Bursalı tecrübeli dağcı İsmet Şentürk, göller bölgesinde yaptığı gözlemlerde son yılların en sıra dışı doğa olayını kayda aldı. Buzul göllerinin etrafındaki buzlu alanda yürüyen Şentürk geceyi yaz ortasında sıcaklığın - 5 derecenin altında olduğu zirvede geçirdi. Eriyen buz kalıplarının arasında Antartika'yı akıllara getiren buzlu göller masalsı görüntüleriyle doğa severleri kendine hayran bıraktı. Usta dağcı ayrıca buzlu gölde çığ akıntısının meydana getirdiği değişimleri de tespit etti ve kayda aldı.

Şentürk, 2026 yılının son 62 yılın en yağışlı kış mevsimi olarak tarihe geçtiğini belirterek, "Göller bölgesinde bugüne kadar alışık olmadığımız şekilde doluluk yaşanıyor. Kar seviyeleri önceki yıllara göre çok daha yüksek. Eriyen karlar gölleri doldurmaya devam ediyor. Tahliye az ama eriyen kar miktarı fazla olduğu için göller aşırı şekilde dolmuş durumda" dedi.

Özellikle Karagöl'ün taşma seviyesine ulaştığını vurgulayan Şentürk, "Geçmiş yıllarda göl ile yol arasında boşluk olurdu. Bu yıl ise taşma seviyesine ulaştığını gözlemledik. Bu çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı. Uludağ bizlere her zaman farklı sürprizler yapıyor. Yıllarca gezsek bile bitmeyecek bir doğaya sahip" ifadelerini kullandı.

Görüntülerde, yaz ortasında buzla kaplı göller ve çevresinde oluşan kutup manzaraları dikkat çekti. Bölgedeki doğa severler için eşsiz bir görsel şölen sunan bu durum, Uludağ'ın iklimsel çeşitliliğini bir kez daha gözler önüne serdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşsizlik Sigortası Fonu'nda oran yüzde 50'ye çıkarıldı

Erdoğan imzaladı! Oran yüzde 50'ye çıkarıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çekmeköy'deki alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Kafede oturan kadın yaralandı

Kafede oturan kadını kurşun yağmuruna tuttular
Arjantin'den fark beklenen maç 120 dakikada bitti! İşte 5 gollü mücadelede turu geçen takım

Dev fark beklenen maç 120 dakikada bitti! İşte 5 gol ve kazanan takım!
Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ''devam'' dedi

Acı hüsran! Rakip kaleye 1 isabetli şut bile çekemeden elendiler
Mahalleliden hırsızlara sıra dışı tuzak: Yakalayıp koli bandıyla 'Teletabilere' benzettiler

Canlarından bezen mahalleliden sıra dışı tuzak! Bu hale getirdiler
'Akademisyenle fotoğraf çektirmeyen Boğaziçili öğrenciye ceza' iddiası

Mezuniyet törenine damga vuran Boğaziçili öğrenciye ağır ceza
'İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban AK Parti'ye geçiyor' iddiası

Ankara koridorlarını sallayacak kulis! Sürpriz isim AK Parti yolunda
Dünya, Mısır'ın sevincini konuşuyor

Dünya bu tarihi anları konuşuyor!