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"CHP'yi salın" diyen Deniz Göktaş'a Kılıçdaroğlu bakın ne yanıt vermiş

'CHP'yi salın' diyen Deniz Göktaş'a Kılıçdaroğlu bakın ne yanıt vermiş Haber Videosunu İzle
'CHP'yi salın' diyen Deniz Göktaş'a Kılıçdaroğlu bakın ne yanıt vermiş
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‘Ölü Deniz’ gösterisi nedeniyle tutuklanan komedyen Deniz Göktaş, Kılıçdaroğlu ile tutuklanmadan önce yaptığı görüşmeye ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Avukatı aracılığı ile açıklama yapan Göktaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na "Milyonlarca gencin bir ricası var; lütfen CHP'yi salın" dediğini doğruladı. Kılıçdaroğlu'nun bu istek karşısında sadece kafasını salladığını ifade etti. Ayrıca Göktaş, Kılıçdaroğlu ile görüşmek istemediğini ancak karşılaşmanın emrivaki şekilde gerçekleştiğini ifade etti.

  • Komedyen Deniz Göktaş, 'Ölü Deniz' gösterisindeki espriler nedeniyle 'cumhurbaşkanına hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamalarıyla tutuklandı.
  • Göktaş, adliyede görüştüğü Kemal Kılıçdaroğlu'na 'CHP'yi salın' dedi.
  • Göktaş'ın avukatı, Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinde Göktaş'ın 'CHP'yi salın' dediğini aktardı.

Komedyen Deniz Göktaş, YouTube'da 10 milyondan fazla kişinin izlediği 'Ölü Deniz' adlı gösterisindeki bazı espriler gerekçe gösterilerek 'cumhurbaşkanına hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamalarıyla tutuklandı.  Yurt dışından döndükten sonra havaalanında tutuklanan Göktaş, dün sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Göktaş'a destek olmak için çok sayıda kişi Adliye binasına gitmişti. Adliyeye gelenler arasında 'mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanı olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu da bulunuyordu. Kılıçdaroğlu ve ekibi adliyeye gelenler tarafından protesto edilirken Deniz Göktaş'ın Kılıçdaroğlu'na söylediği ifade edilen bir söz gündem oldu.

"KILIÇDAROĞLU BAŞINI SALLADI"

Avukatı aracılığı ile gazeteci Fatih Altaylı'ya açıklama yapan Göktaş, Kılıçdaroğlu ile görüşmek istemediğini söylerken, "Sulh Ceza'ya çıkmadan önce emrivaki bir şekilde görüştük. 'Geçmiş olsun' dedi, teşekkür ettim. Bir ihtiyacım olup olmadığını sordu, 'yok' dedim. Aslında kendisiyle görüşmek istemediğimi söyledim. 'Madem geldiniz milyonlarca gencin bir ricası var; lütfen CHP'yi salın' dedim. Ben bunu söyledikten sonra başını salladı, sonra da gitti" açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

'Ölü Deniz' adlı stand-up şovunun YouTube'da yayınlamasının ardından komedyen Deniz hakkında soruşturma başlatıldı.

Göktaş, 2 Temmuz'da yurt dışı tatilinden döndü ve havaalanında gözaltına alındı. Ters kelepçeli fotoğrafı gündem olan Göktaş, Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdi.

İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Göktaş, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "Cumhurbaşkanı'na hareket" iddiasıyla tutuklandı.

Adliyeye Göktaş'a destek için giden çok sayıda kişinin yanı sıra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanı olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu da desteğe gitti.

Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin ardından gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, Göktaş'ın avukatı Metin Aslan ile konuştuğunu aktardı. Aslan, Göktaş'ın tutuklama kararını öğrenince "Neşemizi çalamazlar" dediğini belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun Göktaş'ı ziyaretini de aktaran Aslan, "Kendisiyle görüşen Kılıçdaroğlu’na 'CHP’yi salın' dedi" ifadelerini kullandı. 

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYetiş Karakoç:

Tutmayın küçük enişteyi salın gitsin

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