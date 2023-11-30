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Şahinbey Millet Kütüphanesi şehrin bilim yuvası olacak

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Şahinbey Belediyesi tarafından Akkent Mahallesi'ne yaptırılan Türkiye'nin en büyük ikinci kütüphanesi olan Şahinbey Millet Kütüphanesi'nin inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Gençlere ve eğitime yönelik projeleriyle vatandaşın takdirini kazanan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Türkiye'nin en büyük ikinci kütüphanesini Gaziantep'e kazandıracak. 40 bin metrekarelik alana yapılan Şahinbey Millet Kütüphanesi grup çalışma salonları, çocuk kütüphanesi, engelsiz yaşam kütüphanesi, yemekhane, kafeterya ve ücretsiz internet hizmetleri ile Gaziantep'te ilk Türkiye'nin ise en büyük ikinci kütüphanesi olacak.

ŞEHRİMİZİN ÖNEMLİ BİR İHTİYACINI KARŞILACAK

Türkiye'nin en büyük ikinci kütüphanesinin Şahinbey'e yapılacağı müjdesini veren Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Millet Kütüphanemizin imkânlarını saymakla bitmez. kütüphanemizde grup çalışma salonları, çocuk kütüphanesi, engelsiz yaşam kütüphanesi, yemekhane ve kafeterya, ücretsiz internet hizmetleri ile 24 saat açık olacak. Mimarisiyle, içindeki fonksiyonları ile 40 bin metrekare inşaat alanı ile 24 saat açık Millet Kütüphanemiz şehrimizin önemli bir ihtiyacını karşılayacağı gibi simge mimari yapılarından biri olacak" dedi.

Şahinbey Millet Kütüphanesi Şehrin Bilim Yuvası Olacak

AKILLI KÜTÜPHANE

Mimarisi ve fonksiyonları ile akıllı kütüphane özelliğini taşıyan Şahinbey Millet Kütüphanesi'nin çatısı titanyum malzemelerden yapılıyor. Binanın çatısına kurulan güneş panelleri binanın elektik ihtiyacını karşılarken, çevresine kurulan 30 tonluk depolar sayesinde toplanan sular filtreden geçirilerek yeşil alanların sulanmasında kullanılacak. Görme ve işitme engelliler için de özel alanların yer aldığı kütüphane, öğrencilere Türkiye'deki tüm kütüphanelere erişim imkanı sunacak. 7/24 hizmet verebilecek olan kütüphanenin 25 Aralık Gaziantep'in kurtuluşunda hizmete açılması hedefleniyor.

Şahinbey Millet Kütüphanesi Şehrin Bilim Yuvası Olacak

15 MİLYONUN ÜZERİNDE KİTAP DAĞITTIK

Gelecek nesillerin iyi yetişmesini üzerinde önemli bir görev olarak gördüklerini söyleyen Başkanımız Tahmazoğlu, "Eğitime ve kültüre yönelik projeleri büyük önem veriyoruz. Bugüne kadar gençlerimize 15 milyonun üzerinde kitap hediye ettik. Düzenli olarak okullarımıza ve öğrencilerimize yönelik projeler gerçekleştiriyoruz.

Haberler.com / Betül Cirit - Kültür Sanat

Şahinbey Belediyesi Eğitim Yaşam Kültür Sanat Haberler

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Yorumlar (1)

Doğuş:

Cahil tarikat kitaplarının olduğu kütüphane

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