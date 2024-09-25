Şahin Demir'in 'Sorguda' Sergisi DG Art Project'te Açıldı

RESSAM Şahin Demir, Küratörlüğünü Zeynep Öztürk'ün üstlendiği 'Sorguda' resim sergisi ile 24 Eylül- 12 Ekim tarihlerinde DG Art Project'te sanatseverleri ağırlıyor. Sergiye ilişkin konuşan Öztürk " Şahin Demir'in renkli ve canlı portreleriyle sezonu açmak istedik. Baktığınızda sizi mutlu eden ve heyecanlandıran Şahin Demir tablolarıyla sezona merhaba diyoruz" dedi. Demir, "İstanbul'a gelişim ve kızımla birlikte resimlerim daha keyifli ve renkli oldu. Hayatınızda neyi görürseniz ve yaşarsanız onu resmedersiniz ve onu renklendirmeye çalışırsınız. Benim de gördüğüm renk neyse aslında onu yaptım" diye konuştu.

Ressam Şahin Demir'in renkli ve canlı portrelerinden oluşan 'Sorguda' isimli sergisi DG Art Project'te açıldı. 40'tan fazla eserin olduğu sergi, 12 Ekim'e kadar ziyaret edilebilir. Son dönem eserlerinde sanatçı, kozmopolit bir şehirdeki insan kalabalığını sorgularken hiç kimsenin göründüğü gibi olmadığına dikkat çekmek istiyor. Demir, şehrin karmaşasının içinde koşturan, gürültünün içinde sessizliğe boğulmuş insan suretlerini resmettiğini belirttiği sergisinde; susmuş, gözleri ile konuşan, derdi tasası birbirinden farklı, hayatı sorgulayan insan yüzlerini tuvaline taşıyor. Kontrast renklerin yoğun kullanıldığı eserler ile izleyiciye üç boyutlu heykelsi bir görünüm hissi vermek hedefleniyor. Sanatçı, güçlü bir görsel etki ve estetik beceriyle bir yandan insanların göründüğü gibi olmadığının altını çizmek, diğer yandan da duygularını ve iç dünyanı dışa vurmak istediğini belirti.

'YETENEKLİ VE PARLAK SANATÇILARIMIZ İLE SEZONUMUZU BİTİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ'

Açılışta konuşan serginin Küratörü Zeynep Öztürk, "Sergi için 1 buçuk aydır hazırlık yapıyoruz DG Art Project'in sezon açılışını Şahin Demir ile yaptık. Bir sene boyunca da çok değerli sanatçılarımız ile çalışma fırsatı bulacağız. Sezonumuzu yine Şahin Demir gibi başarılı bir sanatçılarımız ile bitireceğiz. Daha başlarken bitişini konuşuyorum çünkü bu projeler o kadar yoğun ki biz bir sergiyi açarken aslında bir sonrakinin de başlangıcını yapmış oluyoruz. DEMİR'in renkli, parlak ve canlı renklerdeki portreleriyle sezonu açmak istedik. Baktığınızda sizi mutlu eden ve heyecanlandıran tablolarıyla bir sezon açılışında bulunmak istedik. Sergimizde sanatçının 40'dan fazla eseri var. Hepsini aynı anda kullanamadığımız için sergide dönüşümlü olarak yer alacak. Sanatçımız yaklaşık 1,5 yıldır bu sergi için hazırlanıyor" dedi.

'PORTRELERDEKİ GÖZ BEBEKLERİNE BAKTIKLARINDA KENDİLERİNİ SORGULAYACAKLAR'

Galeride resimlerin nasıl sunulacağı ve kataloğunun nasıl hazırlanacağına dair plan ve programlarımızı yoğun bir şekilde gerçekleştirdiklerini belirten Öztürk, 'Sorguda' sergimize tüm sanatseverleri davet ediyoruz. 12 Ekim'e dek devam edecek. Ziyaretçiler, portrelerin içindeki göz bebeklerine baktıklarında o resimlerdeki hikayelerde belki de kendilerini sorgulama fırsatı bulacaklar. Tüm eserler sanatçıların gözbebekleridir. Küratör olarak her seferinde farklı bir sanatçıyla çalışıyorum ama sanki kendi kişisel sergimdeymişim gibi eserleri benimsiyorum. O benimsemeyi sağlamazsak başarıyı elde edemeyiz. Her bir çalışma benim için çok kıymetli. Bu kadar canlı ve parlak eserlerin içinde, o hüzünlü bakan gözleri bir arada görmek beni çok etkiledi" diye konuştu.

ŞAHİN: PORTRE, GEÇMİŞTEN BUGÜNE EN İYİ İFADE BİÇİMİ VE İLETİŞİM ARACI

Ressam Şahin Demir, "Sergimin açılışını DG Art ailesi ile yapmak ayrı bir mutluluk verici. Bu sergimde 40'a yakın resmim yer alıyor. Sergimin küratörlüğünü Zeynep ÖZTÜRK üstlendi. Bu sergi için 1,5 yıl çalıştım. Son 1,5 aydır da küratörümle çalışıyoruz. Yoğunluklu olarak portre çalıştığım için Zeynep Hanım da portrelerde ve soyutlamanın içerisinde gerçekçi gözleri gördüğünde serginin adı olan 'Sorguda' fikrini buldu. Benimle bu fikri paylaştığında ben de kesinlikle olabilir dedim. Çünkü portre, geçmişten bugüne en iyi ifade biçimi ve iletişim aracı olarak rönesanstan bu yana resmediliyor. Bu nedenle böyle bir sonuca vardık. İstanbul'a gelişimle birlikte eşimle hayatımıza giren kızımızla birlikte resimlerim daha da renklendi. Önceki resimlerim daha renksizdi ve monokrom hakimdi. İstanbul'a gelişim ve kızımla birlikte resimlerim daha keyifli ve renkli oldu" dedi.

'RESİMLERİMDE GÖRDÜĞÜM RENK NEYSE ONU YAPTIM'

Aslen Mardinli olduğunu ve 9 yıl boyunca resimlerimdeki konunun figür olduğunu ama resimlerde bozkır renkleri hakim olduğunu belirten Şahin, "Çünkü gri bir şehir olan Ankara'da 9 yıl yaşadım. Bozkır iklimle, resimlerimin teması renksizdi. Hayatınızda neyi görürseniz ve yaşarsanız onu resmedersiniz ve onu renklendirmeye çalışırsınız. Benim de gördüğüm renk neyse aslında onu yaptım. Herkes yaşadığı şeyden etkilenir. Sanatçılar da gördüğü ve yaşadığı her şeyden bir parçayı resme yansıtır. Resimde sabah kalkıp veya akşam çalışayım gibi bir süreç ne yazık ki olmuyor. Yoğunlaştırma gereken bir süreç ben çalışmalarımı genellikle gece yapıyorum. O şekilde konsantre olabiliyorum. Bu saatler kendinizi daha iyi tanımlayabildiğiniz saatler, bu nedenle daha çok yoğunlaşabiliyorsunuz. Sanatçının en iyi çalıştığı anlar, sakin, huzurlu olduğu anlar ve iletişimin koptuğu saatlerdir" ifadelerini kullandı.

Sergi, 12 Ekim tarihine kadar DG Art Project'te ziyaretçilerini ağırlayacak.