Safranbolu'da Ahilik Haftası Töreni

Osmanlı kenti Safranbolu'da Ahilik geleneği sürdürülüyor

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu'da Ahilik Haftası çerçevesinde düzenlenen şed kuşanma töreni beğeni topladı

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde tören düzenlendi.

Tarihi Çarşı'da düzenlenen törene; Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökcek, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu 125. Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Albay Dr. Yusuf Küçükbaşol, protokol üyeleri, esnaflar ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Vali Yavuz, dünyanın hiçbir yerinde esnaf ve sanatkarların Türkiye'deki gibi ahlak ve sanatı birleştiren, köklü bir geleneğe, tarihi bir role şahit olmadığını belirtti. Zamana yenik düşmeyen, rengi solmayan, değerinden bir şey kaybetmeyen, Ahiliğin bugünün dünyasının ihtiyaçlarına da derman olarak yarının halen etkisini sürdüren en önemli mekanizmalardan birisi olduğunu ifade eden Yavuz, "Anadolu'nun Ahiler sayesinde sosyal ve iktisadi bakımdan düzenli, mamur bir yer haline geldiği tüm tarihçiler tarafından kabul edilmektedir. 13 ve 20. yüzyıllar arasında bir Türk esnaf teşkilatı olarak tarihte yerini yer alan Ahilik, milli birlik ve beraberliğin de tesisine katkıda bulunmuş, uygulamalarıyla örnek olmuş önemli bir sivil toplum kuruluşudur" dedi.

Ahilerin, Ahilik tarihi boyunca dini ve milli değerler oluşturan referansları temel alarak, ilke ve normlar ortaya koyduğunu aktaran Vali Yavuz, "Hem sosyal hem de ticari hayata dair uygulamaları ile ticareti Ahlaktan ayrı değerlendirmeyen, helal ve hukuki olmanın yanında sıra, ahlaki ve vicdanı olan noktasına da taşımışlardır. Ahilik Hafta ve esnaf bayramımızın hem esnaflarımız açısından hem de ticaretle ulaşan vatandaşlarımız açısından hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, bu vesileyle toplumumuzun olan esnaflarımıza şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından şed kuşanma töreni yapıldı. Çıraklıktan kalfalığa geçen demirci esnafının mesleğinde ehliyet sahibi olup olmadığı, yaptığı bir ürün ustalar tarafından incelenmesiyle onaylandı. Kalfanın yaptığı ürün ustalar tarafından tam not alarak kalfalık şedi kuşandı.

Daha sonra "Yılın Ahisi" İbrahim Uysal, "Yılın Kalfası" Ramazan Özdemir ve "Yılın Çırağı" Muhammet Çetinkaya'ya Vali Yavuz tarafından plaketleri verildi. Mesleklerinin son temsilcilerine protokol üyeleri tarafından plaketler verilirken, tören sonunda demirci, kalaycı ve yemenicinin olduğu esnaflar sanatlarını icra etti.