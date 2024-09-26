Sabri Ülker Bilim Ödülü'nün Sahibi Dr. Aydan Bulut Karslıoğlu Oldu

BİLİMSEL bilgileri topluma en doğru şekilde ulaştırma misyonuyla faaliyetlerini yürüten Sabri Ülker Vakfı tarafından 2016 yılından beri verilen Sabri Ülker Bilim Ödülü, İstanbul'da gerçekleştirilen törenle sahibini buldu. Toplum sağlığı üzerine araştırmalar yapan genç bilim insanlarına verilen en saygın ödül programları arasında yer alan Sabri Ülker Bilim Ödülü'nün bu yılki sahibi Berlin'deki Max Planck Moleküler Genetik Enstitüsü'nde Kök Hücre Kromatin Grubu'nun liderliğini yürüten Dr. Aydan Bulut Karslıoğlu oldu.

Sabri Ülker Bilim Ödülü'nün bu yılki kazananı gerçekleşen ödül töreninde belli oldu. Toplum sağlığı üzerine araştırmalar yapan genç bilim insanlarına verilen en saygın ödül programları arasında yer alan Sabri Ülker Bilim Ödülü'nün bu yılki sahibi Berlin'deki Max Planck Moleküler Genetik Enstitüsü'nde Kök Hücre Kromatin Grubu'nun liderliğini yürüten Dr. Aydan Bulut Karslıoğlu oldu. Kök hücre biyolojisi ve embriyonik gelişim alanındaki öncü katkılarından dolayı bu ödüle layık görülen Dr. Aydan Bulut Karslıoğlu'na ödülünü Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yahya Ülker, Harvard Sabri Ülker Merkezi ve Ödül Jürisi Başkanı Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, Harvard Toplum Sağlığı Fakültesi Dekanı (Harvard T.H. Chan School of Public Health) Prof. Dr. Andrea Baccarelli ve Sabri Ülker Vakfı Başkanı Dr. Talat İçöz takdim etti.

ALİ ÜLKER: BİLİM İNSANLARIMIZIN KEŞİFLERİ, GELECEĞİ ŞEKİLLENDİREN İTİCİ GÜÇTÜR

Sabri Ülker Bilim Ödülü'nün bilimsel araştırmaları destekleyerek topluma ve insanlığa sunduğu katkıya dikkat çeken Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, "Dünya genelinde yaklaşık 9 milyon bilim insanı, insanlığın karşı karşıya olduğu zorluklara çözüm üretmek ve yaşam kalitesini artırmak için aralıksız çalışıyor. Bu çalışmaların olumlu neticesi tüm dünyada bilimsel olarak gözlemlenebiliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verileri, insan ömrünün son yüzyılda dramatik bir şekilde arttığını gösteriyor. 1900'lerin başında ortalama 31-40 yıl olan yaşam süresi, 2000'lerde gelişmiş ülkelerde 75-80 yıla kadar çıkmış durumda. Bunun nedenini hastalıkların erken aşamada teşhisi, tedavisi ve insan yaşam döngüsünün oldukça detaylı bir şekilde biliniyor olması diyebiliriz. Sabri Ülker Bilim Ödülü ile biz de bu değerli çabaların arkasında durmaktan ve genç bilim insanlarımızı teşvik etmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Onların özveriyle gerçekleştirdikleri çalışmalar, bugünle birlikte geleceğe de ışık tutuyor. Bu ödül, sadece bir takdir değil, bilim dünyasında yeni fikirlerin yeşermesi ve yenilikçi projelerin hayat bulması için de bir zemin hazırlıyor. 2010 ile 2020 yılları arasında dünya genelinde yaklaşık 26,4 milyon bilimsel makale yayınlanmış, bu da bilimsel bilginin hızla arttığını göstermektedir. Çabalarımız, genç araştırmacıları motive ederek bilim dünyasına yeni keşifler kazandırmalarına ve insanlığın geleceğini şekillendirmelerine destek oluyor. Yıldız Holding ve Ülker ailesi olarak, kendilerini bilime adayan, ülkemize ve insanlığa büyük bir hizmet sunan genç bilim insanlarımızı desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz.

PROF. DR. HOTAMIŞLIGİL: GENÇ BİLİM İNSANLARIMIZIN DÜNYA ÇAPINDAKİ BAŞARILARIYLA İFTİHAR EDİYORUZ

Harvard Sabri Ülker Merkezi Başkanı Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil konuşmasında, Sabri Ülker Vakfı'nın bilimsel çalışmalara sunduğu sürdürülebilir desteğin önemine dikkati çekti. Hotamışlıgil şunları bildirdi:

"Bilimsel araştırmaların başarıya ulaşması için ciddi bir zaman ve kaynak ayrılması gerekiyor. Bu uzun ve engebeli yolculukta tüm bilim insanlarının teşvik edilmesinin ve başarılarının taçlandırılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu sene 9'uncusu düzenlenen Sabri Ülker Bilim Ödülü ile her yıl farklı alanlardaki önemli keşifleri gerçekleştiren tüm genç Türk bilim insanlarımızın çalışmalarını hep birlikte alkışlıyoruz. Hem hücrelerin hem de canlıların enerji ve gıda kaynaklarını etkin kullanma ve yaşamın idamesi için uyum süreçlerinde etkin olan mekanizmalarından biri olan 'diyapoz' üzerindeki öncü çalışmaları için ödüle bu yıl layık görülen Dr. Aydan Bulut Karslıoğlu'nu kutluyorum."

'ÖDÜL ALAN BİLİM İNSANLARININ GELECEKTE ÇOK ÖNEMLİ YILDIZLAR OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'

Prof. Hotamışlıgil, Ülker Ailesi ve Sabri Ülker Vakfı'na bilime verdikleri destek için teşekkürlerini sunduğunu ifade ederek Dr. Karslıoğlu'nun gelecekteki çalışmalarını bu motivasyonla daha da ileriye taşımasını temenni ettiğini belirterek, "Biz Sabri Ülker Bilim ödülünü yalnızca Türk araştırmacılara ve kariyerlerinin ilk aşamasında olan genç bilim insanlarına veriyoruz. Tüm dünyada ödül sayısı az olduğu için bu teşvik etme konusunda çok önemli. Biz bu bilim insanlarının gelecekte çok önemli yıldızlar olacağını düşünüyoruz. Sadece şu an yaptıklarıyla değil, bilimsel tarzları, yaklaşımları ve karakterlerine göre seçim yapmak istiyoruz. Uzun vadede hayal ettiğimiz şey aslında, ödül ile bilim insanlarımız büyüdükçe ödülün katkısı da büyüsün istiyoruz. Prestij ve temsil ettikleri Türk bilim insanlarının uzun vadede yeryüzündeki ayak izi de büyüsün istiyoruz. Bu ödülü güçlü kılan o ödüle sahip olanlardır. Genç bilim insanlarına kendilerini bilimin içerisine koymalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

DR. KARSLIOĞLU: KÖK HÜCRE VE EMBRİYONUN GİZEMİNİ ÇÖZMEYE YÖNELİK ÇABALARIMIZIN TAKDİR EDİLMESİ GURUR VERİCİ

Sabri Ülker Bilim Ödülü'nün bu yılki sahibi Dr. Aydan Bulut Karslıoğlu ise şunları söyledi: "Genç bilim insanlarının öncü araştırmalarını bu kıymetli ödülle onurlandıran Sabri Ülker Vakfı'na ve jüri üyelerine tüm ekibimiz adına teşekkür ediyorum. Yaşamın ilk birkaç gününde embriyoların geçirdiği genetik, epigenetik ve metabolik değişimleri incelediğimiz araştırmalarımızın takdir edilmesi bizim için büyük gurur ve motivasyon kaynağı. Embriyonik kök hücre araştırmaları şimdiye kadar bilimde ve hastalıkların tedavisinde büyük adımlar atılmasını sağladı ve bundan sonra da kök hücre tedavilerine ışık tutacak. Layık görüldüğüm bu ödül, yalnızca bireysel başarının değil, bilimin toplum sağlığının gelişimine sunduğu katkının da ödüllendirilmesi ve bilimin taçlandırılması anlamına geliyor. Temel bilim araştırmalarına yatırım yapılması çok önemli. Moleküllerin işleyişini anladığımızda ancak bunlara çözüm bulabiliriz."

Dr. Aydan Bulut Karslıoğlu, araştırma ile ilgili olarak, "Embriyonik sistemimizin, sadece bizi değil diğer uyku sistemlerini de ilgilendiren temel keşiflere araç olmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.