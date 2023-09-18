Reha Erdem'in son filmi 'Neandria' ve ilk filmi 'A Ay' Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde gösterilecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Reha Erdem'in son filmi 'Neandria' Türkiye prömiyerini yaparken, 1988 yapımı ilk filmi 'A Ay' da restore edilmiş kopyasıyla ilk kez gösterilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 7-14 Ekim günleri arasında düzenlenecek 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Reha Erdem'in son filmi "Neandria", Türkiye prömiyerini yaparken, 1988 yapımı ilk filmi "A Ay" da restore edilmiş kopyasıyla ilk kez gösterilecek.

Dünya ilk gösterimi Ekim ayında 39. Varşova Film Festivali'nde yapılacak "Neandria", 'ekolojik olarak sürdürülebilir bir film yapım girişimi' olarak tamamlandı. Bir antik kentin yakınlarındaki yoksul bir köyde, annesiyle birlikte yaşayan ve atletizm yarışlarına hazırlanan Suna adlı bir genç kadını odağına alan filmde, Deniz İlhan, Ahmet Rıfat Şungar, Bülent Emin Yarar, İnci Nur Daşdemir, Nihal Yalçın, Izzy, Nur Fettahoğlu, Serkan Keskin, Gizem Katmer, Ayşegül Kopartan ve Tanıl Bora oynuyor. Festivalin bir diğer Reha Erdem sürprizi de Türk sinemasının kült seviyesindeki şiirsel ve gerçeküstü ilk uzun metrajı "A Ay"ın 35. yaşına özel gösterimi olacak. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle restore edilen film, 35 yıl sonra ilk kez beyazperdede seyirciyle buluşacak.

Reha Erdem'in son filmi "Neandria", 39. Varşova Film Festivali'nde Uluslararası Yarışmada yer aldıktan hemen sonra Türkiye'de ilk kez 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde seyirciyle buluşacak. Köye yeni gelen İmam ile birlikte değişen hayatı izleyen film; yarışma, avlanma ve kazanma hırsıyla hastalanmış bir dünyada sıkışan gençlerin, özgürlüğü ve aşkı arayışlarını ve isyanlarını anlatıyor.

Çekimleri Çanakkale'nin Kayacık köyünde ve Neandria antik kentinde gerçekleşen film, usta oyuncuları ve yeni keşifleri bir araya getiriyor. İlk oyunculuk deneyiminde Deniz İlhan'ı Suna rolünde izleyeceğimiz filmde, Ahmet Rıfat Şungar, Bülent Emin Yarar, İnci Nur Daşdemir, Nihal Yalçın, Izzy, Nur Fettahoğlu, Serkan Keskin, Gizem Katmer, Ayşegül Kopartan ve Tanıl Bora rol alıyor.

RESTORE KOPYASIYLA "A AY" İLK KEZ ANTALYA'DA

Festivalin bir diğer sürprizi de Reha Erdem'in ilk filmi "A Ay"ın 35. yaşına özel gösterimi olacak. Geleneklere bağlı bir ailede halalarının gölgesinde yaşayan 11 yaşındaki Yekta'nın gerçeküstü dünyasını anlatan filmde, Yeşim Tozan, Gülsen Tuncer, Nurinisa Yıldırım ve Münir Özkul oynuyor. Özkul'un rol aldığı son sinema filmi olan "A Ay", farklı sinema diliyle sinemamızda özel bir dile sahip. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle restorasyonu tamamlanan film, 35 yıl sonra ilk kez Antalya'da, yeniden perdede seyircisiyle buluşacak.

REHA ERDEM'DEN MASTERCLASS

Reha Erdem, festivalin konuğu olarak Antalya'ya gelecek ve "A Ay"dan "Neandria"ya uzanan 35 yıllık film yapım sürecini aktaracağı bir söyleşi yapacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığını yaptığı 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin idari direktörlüğünü Av. Cansel Tuncer, yönetmenliğini Dr. Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum direktörlüğünü ise Armağan Lale ve Pınar Evrenosoğlu yürütüyor.