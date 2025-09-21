Pieter de Hooch Eserindeki Bergama Halısı Yeniden Dokunuyor

Hollandalı 17. yüzyıl ressamı Pieter de Hooch'un eserinde yer alan tescilli Bergama halısı, ana yurdunda yeniden hayat buluyor. Hollanda'da yaşayan Gülay Fitöz'ün öncülüğünde yürütülen proje kapsamında halı, İzmir'in Bergama ilçesinde kadınlar tarafından aslına uygun olarak dokunuyor.

Gülay Fitöz, Hooch'un eserinde Bergama halısına yer vermesinden ilham alarak çalışma başlattı.

Yetkililerle görüşen Fitöz, Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği, İstanbul Başkonsolosluğu ile Menderes Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün desteğiyle " Hollanda'nın Ölümsüz İlham Perileri: Anadolu Kadını" adını verdiği projeyi hayata geçirdi.

Proje için ressamın "Saygın Bir İç Mekanda Lavta Çalan Kadın ve Şarkı Söyleyen Çift" adlı tablosunu seçen Fitöz, eserdeki halının ana vatanındaki kadınlar tarafından dokunması için Bergama'ya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı dokuma sanatçısı Kadriye Yakar'ın kurduğu halıcılık ve el sanatları kooperatifinde kadınlarla bir araya gelen Fitöz, işe koyuldu.

Ağustos ayında dokunmaya başlanan turuncu, mavi, kiremit, andezit, pudra, fıstık yeşili tonlarının hakim olduğu 5 metrekarelik halının kasım ayında tamamlanarak sergilenmesi amaçlanıyor.

"Amacımız kadınların sanatını tekrar gün yüzüne çıkarmak"

Gülay Fitöz, AA muhabirine, Pieter de Hooch'un eserinde halıya büyük önem verdiğini ifade ederek, bu anlamda çalışmayı dünyaya tanıtmak istediklerini söyledi.

Fitöz, "Bizim çok değerli Anadolu kadınlarımız, bundan birkaç yüzyıl önce Hollanda'nın dev ressamları bugün paha biçilmez resimlerinde sanatlarını gösteriyorlar ve onlar tarihte isimsiz kalmış. Bu projeyle amacımız kadınların sanatını tekrar gün yüzüne çıkarmak. Anadolu kadınına gururumuzu ve onurumuzu göstermek. Bu, iki kültür arasında çok güzel bir köprü. Bu bağları korumak istiyoruz." dedi.

"Dostluğun simgesi olan projeye destek veriyoruz"

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliğinde görevli diplomat Esther Van Dooren de geçen yıl iki ülke arasındaki dostluğun 100. yılını kutladıklarını anımsattı.

Bergama'da bu dostluğun simgesi olan bir projeye destek verdiklerini anlatan Dooren, şunları kaydetti:

"Usta ressam Pieter de Hooch'un eski bir Hollanda tablosunu ve bu tabloda ünlü bir Bergama halısının resmedildiğini görüyorsunuz. Hanımlar bugün bu halıyı yeniden yapıyorlar. Bu bana göre Hollanda ve Türkiye arasındaki dostluğu ve bu dostluğun ne kadar eskilere dayandığını simgeliyor. Her zaman var olan iki ülke arasındaki ilişkiyi canlandırıyor. Umarım bu halıyı yakında Türkiye'de ve Hollanda'da sergileriz."

Dokuma sanatçısı Kadriye Yakar ise projenin kendilerini onurlandırdığını belirtti.

Yaklaşık 2 bin çeşidin üzerinde Bergama halısının olduğunu dile getiren Yakar, "Onlar bizim halılarımızı tablolarına taşımışlar. Şimdi de biz ressamın halılarını gün yüzüne çıkarıyoruz. Bu da bize kısmet oldu. Ekibimizle birlikte gurur duyuyoruz." dedi.

AK Parti milletvekili Çankırı'dan ziyaret

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, halı dokuyan kadınları ziyaret ederek Hollandalı heyet ile bir araya geldi.

Kadınların emeğinin kutsal olduğunu vurgulayan Çankırı, Hollandalı ressamın tablosunda yer alan Bergama halısının yeniden Anadolu kadınının elinde dokunmasının önemli olduğunu söyledi.

Dokumacı kadınlardan Feyza Uygun da dokumacılığı yaşatmak için ellerinden geleceklerini yapacaklarını kaydetti.