Üye Girişi
Haberler

Osmanlı puşideleri Adana'da ilmek ilmek işleniyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmanlı puşideleri Adana'da ilmek ilmek işleniyor

Osmanlının sanduka örtüleri ' Maraş işi' tekniğiyle Adana Olgunlaşma Enstitüsü'nde yenileniyor

Usta öğretici Sibel Kırılan: "Türbelerdeki sandukaların üzerleri bunlarla kaplanıyor"

ADANA - Adana Olgunlaşma Enstitüsü'nde usta öğreticiler, Osmanlılarda mezar sandukalarının üzerine örtülen örtü olarak bilinen puşideleri, Maraş işi tekniğiyle ilmek ilmek işliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında 2016'da imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde Puşide Projesi başlatıldı.

Osmanlılarda mezar sandukalarının üzerine örtülen örtü olarak bilinen puşideler, Adana Olgunlaşma Enstitüsü'nde El Sanatları ve Teknolojisi Nakış Bölümü'ndeki 8 kişilik ekip tarafından ilmek ilmek işlenerek yeniden yapılıyor. 12'nci puşidesini çalışan usta öğreticilerden oluşan ekip, oldukça sabır gerektiren, yapımı meşakkatli olan puşideleri özenle işliyor.

"Bu proje bir anlamda Maraş işini gün yüzüne çıkardı"

Adana Olgunlaşma Enstitüsü'nde projede görevli usta öğretici Sibel Kırılan, türbelerin yenilenmesi amacıyla bu çalışmayı yaptıklarını belirterek, "Kumaşlarımızın üzerine 'Maraş işi' tekniğiyle işliyoruz. İşlemeler Maraş işinin bütün tekniğini kapsıyor. 8 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Şu an elimizde olan puşideyi 6 ayda tamamlayacağız. Geleneksel el sanatlarımızdan biri Maraş işi, çok eski bir sanattır ve unutulmaya yüz tutmaktadır. Bizler olgunlaşma enstitümüzde elimizden geldiğince yaşatmaya çalışıyoruz. Bu proje bir anlamda Maraş işini gün yüzüne çıkardı. Sadece puşidelerde değil biz okulumuzda da zaten Maraş işi örtülerimiz, kaftanlarımız ve kıyafetlerimiz ve günümüze uyarlamak adına çantalarda kıyafetlerde de kullanıyoruz. Maraş işi yok olmadı ama elimizden geldiğince günümüze uyarlamaya çalışıyoruz" dedi.

"Hürrem Sultan Türbesi Hanım Sultan puşidesini Maraş işi tekniğiyle çalışıyoruz"

Bakanlıkla yapılan protokol çerçevesinde çalışmaları büyük titizlikle yaptıklarını kaydeden usta öğretici Kırılan, "Türbelerdeki sanduka örtülerini yenileme çalışması yapıyoruz. Bu yenileme çerçevesinde biz 12'nci puşidemizi çalışıyoruz. Hürrem Sultan Türbesi Hanım Sultan puşidesini Maraş işi tekniğiyle çalışıyoruz şu anda. Tamamladıktan sonra puşidemizi İstanbul'a gönderiyoruz orada dikimi yapıldıktan sonra türbelerdeki sandukaların üzeri kaplanıyor" diye konuştu.

"Unutulmaya yüz tutmuş işleri yapıyoruz"

Yıllardır Maraş işi tekniğini çalışan usta öğreticilerden Sinem İpek de, "Çok mutluyum sevdiğim işi yapıyorum burada. Uzun yıllardır bu işi yapıyorum. Unutulmaya yüz tutmuş işleri yapıyoruz bizler burada ve bunu keyifle, zevkle yapıyoruz" dedi.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

Osmanlı Adana Maraş Sanat Kültür Kültür Sanat Haberler

Bakmadan Geçme

Beypazarı soda yasaklandı mı? Beypazarı sodada bor mu var? Beypazarı açıklama yaptı mı? Barcelona-PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Barcelona-PSG maçı şifresiz mi? 16 Nisan 2024 Salı Yayın akışı! Bugün kanallarda ne var? Bugün hangi diziler var? MÜGE ANLI CANLI İZLE! 16 Mart Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? WhatsApp uçtan uca şifreleme nedir, neden değişir? Uçtan uca şifreleme nasıl çalışır? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? 16 Nisan baraj doluluk seviyesi yüzde kaç? Süt fiyatları ne kadar oldu 2024? Çiğ süte zam geldi mi? KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 16 Nisan Kabine Toplantısı gündemi nedir? Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur? Nisan ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Resmi Gazete bugün (16 Nisan) kararları nedir? Resmi Gazete atama kararları 2024 belli oldu mu? 16 Nisan 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 16 Nisan Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Threads hesabı kapanırsa Instagram da kapanır mı, ne olur? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 16 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 16 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 16 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title