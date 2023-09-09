Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin anısına şifalı pilav pişirilecek

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi tarafından başlatılan 'toy' geleneği, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşayan Yörük ve Türkmenleri, Bilecik'in Söğüt ilçesinde buluşturuyor. Ertuğrul Gazi'nin ölümünden sonra toy geleneği Ertuğrul Gazi'yi anma da eklenerek 742 yıldır yapılıyor. Şenliğe gelenlere bulgurla yapılan 'şifalı pilav' ikram ediliyor.

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi tarafından 742 yıl önce başlatılan "toy" geleneği, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşayan Yörük ve Türkmenleri, Bilecik'in Söğüt ilçesinde buluşturuyor.

Ertuğrul Gazi'nin ölümünden sonra toy geleneği Ertuğrul Gazi'yi anma da eklenerek 742 yıldır yapılıyor. Şenliğe gelenlere bulgurla yapılan "şifalı pilav" ikram ediliyor.

Ertuğrul Gazi'nin sağlığında yapıldığı bilinen pilav, son 31 yıldır Dursun Fakıh'ın türbesinin bulunduğu Söğüt ilçesine bağlı Küre köyünde pişiriliyor.

Küre Köyü Muhtarı İbrahim Göğercin, AA muhabirine, Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliklerinde "şifalı pilav" olarak pişirilip dağıtılan pilavın Küre Dursun Fakıh Derneği ile Köy Muhtarlığı iş birliğinde hazırlandığını söyledi.

742 yıllık geleneği yaşatmaya çalıştıklarını ifade eden Göğercin, "1992 yılında kurulan derneğimiz ile birlikte bulgur pilavını şenliklerde pişirip, dağıtıyoruz. Yaklaşık 150 kazan pilav pişirilecek. Bu da yaklaşık 100 bin kişilik pilav oluyor. Belki de Türkiye'de ilk defa bu kadar büyük miktarda pilav pişirilecek. Daha önceleri 80-100 kazan pişiriyorduk. 31 yıldır şifalı pilavı pişiriyoruz. Yaklaşık 4,5 ton bulgur, 2 ton civarında et ve 800 kilo yağı karıştırıp pilava çeviriyoruz. Küre pilavı Türkiye'de ün yapmış durumda." diye konuştu.

Hazırlanan pilavlar, yarın Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliğinde ikram edilecek.