Osmangazi'nin hocası Barakfakih Hazretleri dualarla anıldı

BURSA - Bursa'da Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osmangazi ve oğlu Orhangazi'nin fıkıh hocası Barakfakih Hazretleri, Kestel İlçesi'ne bağlı Barakfakih Beldesi'ndeki kabri başında anıldı.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Barakfakih'i Anma ve Pilav Günü" mevlit okunmasıyla başladı. Barakfakih Hazretleri'nin türbesi başında okunan dualardan sonra, binlerce kişinin katıldığı etkinlikte davetlilere etli pilav, helva ve ayran ikram edildi. Anma gününe Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, muhtarlar ve birçok davetli katıldı. Bakan Varank, belediye başkanları Aktaş ve Tanır, tencerelerin başına geçerek yemek dağıtımına yardımcı oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Ecdadımız bu toprakların üzerinden hilalin gölgesi hiç eksik olmasın diye canlarını ve mallarını feda etmişler. Aziz yurdumuzu bizlere ve bizden sonraki evlatlarımıza teslim etmek üzere büyük mücadele vermişler. Bu mücadelenin manevi mimarları da var. Sadece savaşmakla değil, manevi olarak da bu toprakları fethetmenin yolu, Allah dostlarıyla oldu. Barakfakih Hazretleri'de bu şehrin manevi fatihlerinden bir tanesidir. İnşallah onların bize gösterdiği yolda yolumuza aynı kararlılıkla devam etmeyi bizlere de nasip etsin diyoruz. Ceddimizin bize bıraktığı bütün mirasları sizlerin desteği ile devam ettirmeye gayret gösteriyoruz" dedi.

Geçmişinden güç alamayanla geleceğe asla güvenle bakamayacağını ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Allah'a şükürler olsun. Türkiye'nin her bir köşesi böyle büyük Allah dostu ve evliyalarla dolu. Ama özellikle Bursa'da bunu yoğunlukla yaşıyoruz. Her sene bu etkinlikleri coşku ile gerçekleştiren muhtarlığa ve ilçe belediyesine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İnsanların bazıları, kısa süre sonra unutulduğunu ifade eden Kestel İlçe Belediye Başkanı Önder Tanır ise, "Ama bazı insanlar vardır. İlim, din, bilim alanında çığır açmıştır. Üzerinden yüz yıllar geçse de hayır ve dua ile anılırlar. İnşallah Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da Türkiye'ye kazandırmış olduğu eserlerle uzun yıllar anılacaktır" şeklinde konuştu.

Barakfakih Muhtarı Ahmet Akbulut da, programa Bursa'nın diğer ilçeleri ve yakın illerden gelen vatandaşlara teşekkür etti. Akbulut, her sene bu geleneğin artarak devam edeceğini de sözlerine ekledi.

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