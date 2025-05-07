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Orta Karadeniz İçin Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Orta Karadeniz İçin Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çorum, Amasya, Tokat, Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklenildiğini duyurdu. Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Çorum, Amasya ve Tokat çevreleri ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kuvvetli yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Kültür Sanat
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