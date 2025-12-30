İlkokul öğrencileri, coğrafi işaretli Yağcıbedir halısını dokumayı öğrenmek için tezgah başında

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde ilkokul öğrencileri, Orta Asya'dan Sındırgı'ya göç eden Yörüklerin geleneksel el sanatı olan Yağcıbedir halısını dokumayı öğrenmek için tezgah başına geçti.

İlçedeki Kadriye Kemal Gürel İlkokulu idaresi ile Sındırgı Yağcıbedir Halıcılar Derneğince coğrafi işaretli Yağcıbedir halısının gelecek nesillere aktarılması amacıyla "Köklerden Geleceğe Yağcıbedir Halı Atölyesi" projesi başlatıldı.

Proje kapsamında her deseninde bir hikaye barındıran Yağcıbedir halısını dokumak isteyen öğrenciler, atölyede haftanın 2 günü birer saat Sındırgı'dan gelen usta öğreticilerle buluşuyor.

Öğrenciler, alacakları eğitimlerle Yörüklerin örf ve adetlerini yansıtan sanat eseri niteliğindeki Yağcıbedir halısını dokumayı öğrenerek, bir santimetrekaresinde barındırdığı 35 ilmekle uzun yıllar sağlamlığını koruyabilen halılar dokuyacak.

Yapılan çalışma sayesinde yurt içi ve dışından yoğun ilgi gören el emeği göz nuru Yağcıbedir halılarının dokuyucu sayısının artırılması hedefleniyor.

İlk etapta 7 öğrencinin katıldığı dokuma atölyesine katılımın ilerleyen günlerde 70'e çıkarılması amaçlanıyor.

"Yağcıbedir halısı inşallah ölmeyecek "

Yağcıbedir Halıcılar Derneği Başkanı Ekrem Yavaş, AA muhabirine, Yağcıbedir halısının Sındırgı yöresinde uzun yıllardır dokunduğunu fakat makineleşmeyle son yıllarda dokuyucu sayısının azaldığını söyledi.

İlçede bu geleneğin sürmesi için çok çaba sarf ettiklerini belirten Yavaş, bu geleneği geleceğe taşımak için ilkokulda halı tezgahları kurduklarını anlattı.

Yavaş, böyle bir projede yer aldıkları için çok heyecanlı olduğunu anlatarak, "Bizde 50-60 yaşın altında halı dokuyan neredeyse kalmadı. 'Onlar da ölünce bu sanat tamamen bitecek' diye endişe ederken işte buraya 5 tezgah kuruldu. Biz de gelerek onların başında bulunarak 'Nasıl düğüm atılır, desenler nasıl oluşturulur, çocuklar bu işi nasıl keyifli halde götürürler?' diye düşündük. Yağcıbedir halısı inşallah ölmeyecek." ifadesini kullandı.

Okul yönetimine de teşekkür eden Yavaş, "İnşallah Türklerin en eski sanatı, 3 bin yıllık bu kültürünü gelecek nesillere taşıyacağız ve insanlar da yere serdikleri halının artık bir naylon değil, toprak etkisi yapan bir yün halı üzerinde oturacak. Bakarken 'ben dokudum, ben yaptım, işte bu benim eserim' diyebilecek yarınları göreceğiz." diye konuştu.

"Öğrencilerimize çok katkı sağlıyor"

Kadriye Kemal Gürel İlkokulu Müdürü Mahmut Osta da Yağcıbedir halısının yaşatılması için çocuklarla yürüttükleri çalışmanın çok anlamlı olduğunu söyledi.

Osta, çocukların birçok anlamda donanım sahibi olduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizle yaptığımız bu çalışma sadece geleneksel bir sanatı yaşatmak değildir. Matematik, felsefe, kimya ve tarihi de bünyesinde barındıran Yağcıbedir halısı, öğrencilerimize çok katkı sağlıyor. Maarif modelimiz de özellikle çocukların temel becerilerinin geliştirilmesini amaçlar. Bu anlamda Yağcıbedir halısında yer alan veri analizi ve simetri bilgisini çocuklarımız da öğrenmiş oluyor. Dolayısıyla da biz sadece bir geleneksel sanatı yaşatmanın ötesinde çocuklara farklı becerileri de kazandırması??????? açısından önemli olduğunu düşünüyoruz."

Müdür Yardımcısı Hacer Dilek Başayan da kendisinin de Sındırgılı olduğunu ve Yağcıbedir halısı kültürünü yaşatmayı çok istediğini anlattı.

Yağcıbedir Halıcılar Derneğinin kendilerine çok destek verdiğini belirten Başayan, şunları kaydetti:

"Ben de gençliğinde hem okuyan hem de dokuyan denilen kızlardanım. Sındırgılı olarak hem kültürümü yaşatmak istiyorum. Halı dokumayı çok keyifle yaptım. Hiçbir zaman bu bana eziyet olarak gelmedi. Ruhumu dinlendiren bir terapi olarak gördüm ve üretmenin sevincini yaşıyorum. Şu an aynı sevinci öğrencilerim de yaşasın istiyorum. Gün içinde hayatlarımız artık çok yoğun. Çocuklarımız haftada 2 gün birer saat burada kurs görüyorlar. Bu saatin nasıl geçtiğini inanın biz anlamıyoruz."

"Şu anda düğüm atmayı ve dolama yapmayı öğrendim"

Öğrencilerden Şükran Kertik de halı dokumayı öğrenmek istediğinde ailesinin kendisine çok destek verdiğini söyledi.

Yağcıbedir halısını dokumayı çok sevdiğini anlatan Kertik, "Ben çok sabırlı ve mutlu şekilde yapıyorum. Annemle babam da yaptığım halı dokumadan çok memnun oluyor. Babaannem de terzi olduğu için o da benim halı dokunmamdan çok hoşlanıyor. Onun da annesi küçükken ona halı dokutuyormuş. Şu anda düğüm atmayı ve dolama yapmayı öğrendim. İlerleyen dönemde halı dokuma tezgahı almayı düşünüyorum. Kendi halılarımı evime koymak ya da satmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Usta öğreticilerden Halime Aycan da çocukların halı dokumaya çok meraklı olduğunu ve dokumacılığın detaylarını iyi kavradıklarını dile getirdi.