Nuri Bilge Ceylan'ın filmi Kuru Otlar Üstüne'nin Türkiye prömiyeri yapıldı

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın Cannes'da oyuncu Merve Dizdar'a ödül kazandıran, Türkiye'nin 96'ıncı Akademi Ödülleri'ndeki (Oscar) adayı "Kuru Otlar Üstüne" filminin, Türkiye prömiyeri 30. Adana Altın Koza Film Festivali'nde yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 18-24 Eylül'de düzenlenen festival kapsamında Ceylan'ın filmi, bir alışveriş merkezindeki 5 salonda Türkiye prömiyerinde sahnelendi.

Oyuncular Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar, Musab Ekici ve Ece Bağcı, filmi seyircilerle izledi. Gösterime Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da katıldı.

"Yazdığımız en uzun senaryo oldu"

Gösterimin ardından Yönetmen Nuri Bilge Ceylan ile oyuncular ve film ekibinin katılımıyla söyleşi yapıldı.

Ceylan, "Bir Zamanlar Anadolu'da" filmi için de daha önce Adana'ya geldiğini, o dönem de çok iyi duygularla kentten ayrıldığını söyledi.

Filim projesinin nasıl başladığına dair soruya Ceylan, aslında her şeyin tesadüflerle meydana geldiğini belirtti.

"Ahlat Ağacı" filmi senaristlerinden Akın Aksu'nun mecburi hizmet için gittiği yerde notlar tuttuğunu, bunu da kendisiyle paylaştığını aktaran Ceylan, şöyle konuştu:

"Aslında başlangıçta film yapmayı asla düşünmedim fakat bir süre sonra nedense biz bir şekilde 'böyle bir denesem mi acaba' gibi bir duygu geldi. Yani çok bir ateş yoktu. Ufak ufak çalışmaya başladık Ebru, Akın, ben ama herhalde yapmam diyordum yani. Sonra fikir fikre ekleniyor, bir şeyler oluyor filan gelişip gitti. Hatta yazdığımız en uzun senaryo oldu. 'Kış Uykusu' 160 sayfaydı. Bu 250 sayfayı falan buldu. Ben de senaryo atmayı çok sevmiyorum. Belki de en büyük özgürlüğüm bu. Yönetmen olarak büyük bir özgürlük. Çünkü senaryodaki her şeyi çekmek demek, büyük bir masraf. Ben başka taraflardan kısıp her şeyi çekmeye karar verdim ve o kadar çok şey çektik ki o senaryodaki her şeyi çektik. Tabii ki 5 saatlik bir malzeme çıktı. Tabii her şeyi beğenmiyorsunuz. Sonunda işte ileri geri böyle bir filme dönüştürdüm."

"Final böyle değildi"

Ceylan, filmde çok farklı sahnelerin de çekildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Mesela final böyle değildi. Filmin en çok para harcadığımız sahneleri filme girmedi. Böyle oluyor, kader yani. Galiba çok kalabalık sahneleri de sevmiyorum. Öyle bir şeyim de var. Daha böyle oda müziği kıvamında daha çok hoşuma gidiyor da olabilir. Biraz şans ve tesadüfler de oluyor ama kurguda tabii ki denge arayışı için zamanımız var. Uğraşa uğraşa böyle bir şeye girdi film ama başlangıçta böyle değildi kesinlikle. Merve'de bitiyordu mesela, bambaşka bir yerde. Sonra Deniz'e döndük."

Oyuncular

Filmin başrol oyuncularından Merve Dizdar da Ceylan ile çalışmanın kendisi için çok büyük bir şans olduğunu belirtti.

Bu filmin içinde herhangi bir yerinde olmanın bile kendisi için çok önemli olduğunu ifade eden Dizdar, "Çünkü anlattığı şey bütün hikayeleri her yere herkese dokunuyor." dedi.

Başrol oyuncularından Deniz Celiloğlu da yönetmen Ceylan'dan her zaman etkilendiğini belirterek, "Bunu çok oynamak istediğimi hissettim. Hatta ilk okuduğumda 'tamam bu benim' dedim. Mutlaka ben bu rolü alacağım ama hocayı nasıl inandırırım diye düşündüm." dedi.

Musab Ekici de filmden sonra herkesin kendisine karşı dürüstleşme niyetini sorgulamasını istedi.

Ece Bağcı filmdeki rolünün kalbinde çok özel bir yerde olduğunu dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, söyleşi sonunda yaptığı konuşmada, prömiyerden elde edilecek gelirin Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara destek olacağını dile getirdi.

"Kuru Otlar Üstüne", 76. Cannes Film Festivali'nde Merve Dizdar'a "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandırmış, Türkiye'nin Oscar'da da "En İyi Uluslararası Film" adayı olarak belirlenmişti.