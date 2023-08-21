Nilüfer Belediyesi'nin Misi Yerel Lezzetler Şenliği'nde Türkiye'nin dört bir yöresine ait yemekler yarıştı

Nilüfer Belediyesi'nin bu yıl 15'incisini gerçekleştirdiği Misi Yerel Lezzetler Şenliği'nde Türkiye'nin dört bir yöresine ait yemekler yarıştı. Ünlü şef Yağız İzgül'ün de yemek yaparak püf noktalarını paylaştığı atölyenin de yer aldığı şenliğe katılanlar, müzikli, yemekli bol eğlenceli bir pazar günü geçirdi.

Nilüfer Belediyesi'nin bu yıl 15'incisini gerçekleştirdiği Misi Yerel Lezzetler Şenliği'nde Türkiye'nin dört bir yöresine ait yemekler yarıştı. Ünlü şef Yağız İzgül'ün de yemek yaparak püf noktalarını paylaştığı atölyenin de yer aldığı şenliğe katılanlar, müzikli, yemekli bol eğlenceli bir pazar günü geçirdi.

Nilüfer Belediyesi'nin kırsal mahallelerin ve yerel ürünlerinin tanıtımı amacıyla düzenlediği etkinliklerden biri olan Misi Yerel Lezzetler Şenliği bu yıl da yoğun katılımla gerçekleşti. 15'incisi gerçekleştirilen Misi Yerel Lezzetler Şenliği'ne Bursalılar büyük ilgi gösterdi. Şenlik, Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu eşliğinde Nilüfer Belediye Başkan Vekili Murat Yıldırım, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, Gümüştepe Mahallesi Muhtarı Haluk Balta ile katılımcıların yer aldığı kortej yürüyüşüyle başladı. Şenliğin açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkan Vekili Murat Yıldırım, yerel lezzetlerin önemine değinerek "Bizler, yerel kültürümüzün oluşturduğu mutfağımıza, gıdamıza, ürünlerimize sahip çıkmak zorundayız. Yerel lezzetlerimiz de bizim kültürel mirasımızdır ve bu mirası geleceğe taşımak sorumluluğundayız" dedi.

Konuşmaların ardından sokak oyunları, bambu supla yapma, bileklik yapma, tahta baskı ve bunu ben de yaparım başlıklı atölyeler, çocukların katılımıyla gerçekleşti. Nilüfer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu da, dans gösterisiyle alanı dolduranları coşturdu. Çocuklar, İpekevi, Sanat Kahvesi, Edebiyat Müzesi'nde gerçekleştirilen atölyelerde keyifli vakit geçirirken, ebeveynleri de Misi Yerel Lezzetler Şenliği Kadın Dernekleri Yemek Yarışması heyecanına ortak oldu.

Şenlik katılımcılarının merakla beklediği yemek yarışmasına Esentepe, Misi, Karaman, Işıktepe, Ürünlü, Barış ve Demirci mahalleleri kadın dernekleri katıldı. Jüri üyeliğini Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, şef Yağız İzgül, Bursa Aşçılar Derneği Başkan Yardımcısı Sezer Özdemir, Cumhuriyet Gazetesi Gastronomi Yazarı Burçak Şener, Gastroder Başkanı ve gastronomi yazarı Ramazan Başan, blogger Tuğçe Aksulu'nun yaptığı yarışmada kadın dernekleri, Türkiye'nin dört bir yöresine ait birbirinden özel lezzetlerle dereceye girebilmek için yarıştı. Yarışmaya katılanlar, yaptıkları yemeklerin tariflerini de katılımcılarla paylaştı.

Yarışmanın ardından ünlü şef Yağız İzgül, "Kolay Mutfak" atölyesinde şenlik katılımcılarına imam bayıldı yemeği ve yalancı tramisu tatlısı yaptı. Anfi tiyatro alanına kurulan tezgahın başına geçen şef İzgül, izleyenleri de yemek yapım sürecine dahil etti. En lezzetli imam bayıldı yemeği için püf noktaları da paylaşan şef Yağız İzgül'ün, pratik tramisu tarifi de izleyenlerin beğenisini aldı.

15. Misi Yerel Lezzetler Şenliği yemek yarışmasında, jürinin değerlendirmesi sonucu kazananlar belli oldu. Kahramanmaraş yöresine ait pirzolalı biberli yan yana isimli yemeğiyle yarışmaya katılan Ürünlü Mahallesi Kadın Derneği, yarışmada birinciliğe değer görüldü. Gaziantep yöresine ait yuvalama yemeğiyle Işıktepe Kadın Derneği ikinci olurken, mamalika yemeğiyle Misi Kadın Derneği de üçüncü sırada yer aldı. Yemek yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Dr. Sibel Özer ile Remzi Çınar, Gümüştepe Mahalle Muhtarı Haluk Balta, şef Yağız İzgül, Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Serkan Çalışkan ile jüri üyeleri verdi.

15. Misi Yerel Lezzetler Şenliği'nin finalinde, Ceren Toksöz sahne aldı. Yerli ve yabancı şarkıları Misi meydanını dolduran şenlik katılımcıları için seslendiren Ceren Toksöz, performansıyla alkış aldı. Gecenin sonunda Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, Ceren Toksöz ve ekibini kutladı. - BURSA