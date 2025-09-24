Niksar Kalesi: Türkiye'nin İkinci Büyük Kalesi

TOKAT'ın Niksar ilçesindeki, geçmişi milattan önce 3 binli yıllara dayanan Niksar Kalesi, 6,2 kilometrelik surlarıyla Diyarbakır'dan sonra Türkiye'nin en büyük ikinci kalesi olarak öne çıkıyor. Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı, tarihe başkentlik yapmış ilçenin havasıyla, suyuyla ve doğasıyla dikkat çektiğini söyledi.

Geçmişi milattan önce 3 binli yıllara dayanan Tokat'ın Niksar ilçesi, Roma ve Bizans dönemlerinin ardından 11'inci yüzyılda Anadolu'ya yapılan akınlarda Türklerin eline geçti. Malazgirt Zaferi ile Anadolu'nun Türklerin kontrolüne girmesiyle Selçuklu, Danişmentli ve Osmanlı toprağı oldu. Danişmentli Beyliği'nin kurucusu Melik Danişment Gümüştekin Ahmet Gazi tarafından fethedilen ve başkent seçilen Niksar, bu dönemde ilim ve kültür merkezine dönüştü. İlçede Pers kökenli Pontus Krallığı zamanında yapıldığı ve adının da Kaberia olduğu bilinen Niksar Kalesi, Roma Dönemi'nde eklenen yeni yapılarla bugüne kadar geldi. 6,2 kilometre uzunluğundaki surlarıyla Diyarbakır'dan sonra Türkiye'nin ikinci büyük kalesi olan Niksar Kalesi, zaman içerisinde geçirdiği restorasyonlarla ayakta kaldı.

Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı, "Niksar, bir çok medeniyetlere hem başkentlik hem de önemli bir şehir olarak hizmet etmiş bir şehirdir. Pontuslar, Romalılar, Bizanslar, Anadolu Selçuklularıyla beraber Danişment Devleti'ne başkentlik yapmış bir şehirdir. Niksar kalemiz Pontus döneminde Milat'tan önce 300 350 yılları arasında yapılmış bir kale şehirdir. Kaleler genellikle savunma için yapılmıştır. Türkiye'de Anadolu'da yapılmış 2'nci büyük kale olarak bilinir. Uzunluk olarak Diyarbakır Sur Kalesi'nden sonra tarihimiz açısından Niksar, tarihe başkentlik yapmış havasıyla suyla doğasıyla tarihi ve kültürü ile çok güzel bir şehrimizdir" dedi.

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ- TOKAT,