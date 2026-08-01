Nevşehir'de 'Türkiye Kültür Yolu Festivali' başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali"nin 12'nci durağı Nevşehir'de başladı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Damat İbrahim Paşa Külliyesi'ndeki açılışta yaptığı konuşmada, Kapadokya'nın doğanın milyonlarca yılda şekillendirdiği güzelliklerle, insanın binlerce yıllık emeğinin aynı hikayede buluştuğu nokta olduğunu söyledi.

Nevşehir'in Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne dördüncü kez ev sahipliği yaptığına dikkati çeken Yazgı, 9 Ağustos'a kadar 12 farklı mekanda 156 etkinliğin gerçekleştirileceğini kaydetti.

Kapadokya'nın insanlık tarihinin en özel coğrafyalarından biri olduğunu vurgulayan Yazgı, şöyle konuştu:

"Avanos'un çömlek çarkından Hacı Bektaş-ı Veli'nin irfanına kadar uzanan bu zengin miras, bize medeniyetin sabırla, emekle ve ortak değerlerle inşa edildiğini anlatır. İşte bu yüzden Kapadokya yalnızca geçmişi anlatan bir miras değildir. Bugün de üreten, yaşatan ve ilham veren canlı bir kültür merkezidir. Çünkü kültürel miras, ancak hayatın içinde yer bulduğunda geleceğe taşınabilir. Türkiye Kültür Yolu Festivali de tam olarak bu anlayışın ürünüdür. Geçmişten devraldığımız kültürel mirası bugünün sanatıyla buluşturan, şehirlerimizin hikayelerini daha geniş kitlelere ulaştıran büyük bir kültür hareketidir. Nevşehir'in bu yolculuğun en özel duraklarından biri olması da hiç şüphesiz sahip olduğu eşsiz kültürel mirastan kaynaklanmaktadır."

Kültürün, şehirlerin yalnızca geçmişini değil, geleceğini de şekillendiren en önemli güçlerden biri olduğunu dile getiren Yazgı, "Türkiye Kültür Yolu Festivali, şehirlerimizin zenginliklerini daha geniş kitlelerle buluştururken, insanları aynı meydanlarda, aynı heyecanda ve ortak deneyimlerde bir araya getiriyor. Aynı zamanda şehirlerimizin turizm potansiyelini güçlendiriyor, yerel ekonomisine canlılık kazandırıyor ve kültürel hayatına yeni bir dinamizm katıyor." diye konuştu.

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök ise festival kapsamında kente gelecek konuklara bölgenin kadim mirasını anlatmayı görev edindiklerini belirterek, Nevşehir'in yüzyıllardır tarih, kültür ve medeniyetle yoğrulmuş bir şehir olduğuna dikkati çekti.

MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç da "Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin şehrimize ve bölgemize çok büyük katkısı var. Sanatsal ve kültürel açıdan, ayrıca yerli ve yabancı turistlerin bölgemizi daha fazla ziyaret etmesi açısından faydalı olduğunu düşünüyoruz. Her geçen sene kapsamı daha da genişliyor." dedi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ise etkinliklerin kente renk kattığını belirterek, "Kapadokya'nın merkezi Nevşehir, tarihi, doğal güzellikleri ve insanıyla dünyanın en romantik, fantastik ve en mistik şehridir. Kültür ve sanat, şehirleri güzelleştiren, insanları birbirine yaklaştıran, geleceği inşa eden en güçlü değerlerdendir. Biz de belediye olarak bu şehrin kültürünü yansıtan her çalışmanın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi, Kapadokya Alan Başkanı Aydın Cem Aslanbay, il protokolü ve çok sayıda davetlinin katıldığı program, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Festival, konserler, sergiler, tiyatro gösterileri, söyleşiler ve çeşitli etkinliklerle 9 Ağustos'a kadar sürecek.

Kaynak: AA