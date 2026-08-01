FIFA, Dünya Kupası'na ilişkin tartışmalı yatırım planından geri adım attı

(ANKARA) - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Dünya Kupası da dahil olmak üzere en önemli turnuvalarını yönetecek yeni ticari şirkete özel yatırımcıların ortak olmasını öngören planını rafa kaldırdı. FIFA Başkanı Gianni Infantino, projenin futbol camiasında ciddi görüş ayrılıklarına yol açtığını belirterek, planın hayata geçirilmeyeceğini açıkladı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası organizasyonlarına özel yatırımcı ortak edilmesini öngören planı, futbol dünyasından gelen yoğun tepkiler üzerine geri çekti. FIFA'nın planı, Dünya Kupası gibi organizasyonların ticari haklarını yönetecek yeni bir şirket kurulmasını ve bu şirketin azınlık hisselerinin özel yatırımcılara satılmasını öngörüyordu. FIFA bu yolla milyarlarca dolarlık kaynak sağlamayı ve gelirlerin bir bölümünü üye federasyonlara aktarmayı hedefliyordu. Infantino ayrıca 211 üye federasyona, plana destek vermeleri halinde 40'ar milyon dolar ödeneceğini vaat etmişti.

Ancak Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA başta olmak üzere birçok kıtasal konfederasyon plana karşı çıktı. UEFA, planın yeterli istişare yapılmadan hazırlandığını belirtirken, planın uygulanması halinde FIFA organizasyonlarını boykot edebileceğini açıkladı. Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu (Concacaf) ve Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) da plana destek vermedi.

Plan, FIFA içinde de tartışma yarattı. Infantino'nun kıdemli danışmanı Carlos Cordeiro görevinden istifa ederken, FIFA Operasyon Direktörü Kevin Lamour da projeyi eleştirdi. Gelen tepkilerin ardından Infantino, dün akşam yaptığı açıklamada "Projenin artık başlangıçtaki amacına hizmet etmek yerine bölünmelere yol açtığı açıkça görüldü. Bu nedenle teklif ilerlemeyecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA