MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu! Taylor Swift 2 ödül aldı
Müzik dünyasının en iyilerinin seçildiği MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. "Yılın Sanatçısı" kategorisinde sadece kadınların mücadele ettiği gecede Taylor Swift 8 dalda aday gösterilerek 2 ödül birden aldı.
Müzik dünyasının en iyilerinin seçildiği ve her yıl ünlü isimlerin sahne şovlarıyla geceye damga vurduğu MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan Prudential Center'da düzenlenen törende Taylor Swift, 8 adaylık ile ilk sırada yer aldı.
Prudential Center'da gerçekleşen ödül töreninde "Yılın Sanatçısı" kategorisinde ilk kez yalnızca kadınlar aday gösterildi. Bu yılın en çok adaylık kazanan isimleri arasında çoğunlukla Doja Cat, Kim Petras, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Olivia Rodrigo ve Shakira gibi kadın şarkıcılar öne çıktı. Gecede Taylor Swift hem "Yılın Şarkısı" ödülünü hem de "En İyi Pop Müzik Klibi" ödülünü aldı.
Taylor Swift - Anti-Hero
Taylor Swift – 'Anti-Hero'
Stray Kids – S-Class
Dove Cameron - Breakfast
Shakira - Sanatçı bu ödülü alan ilk Güney Amerikalı sanatçı oldu.
Anitta - Funk Rave
Nicki Minaj – Super Freaky Girl
Puff Daddy
KAROL G, Shakira – TQG
Ice Spice
Rema & Selena Gomez – Calm Down