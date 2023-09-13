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MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu! Taylor Swift 2 ödül aldı

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Müzik dünyasının en iyilerinin seçildiği MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. "Yılın Sanatçısı" kategorisinde sadece kadınların mücadele ettiği gecede Taylor Swift 8 dalda aday gösterilerek 2 ödül birden aldı.

Müzik dünyasının en iyilerinin seçildiği ve her yıl ünlü isimlerin sahne şovlarıyla geceye damga vurduğu MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan Prudential Center'da düzenlenen törende Taylor Swift, 8 adaylık ile ilk sırada yer aldı.

Prudential Center'da gerçekleşen ödül töreninde "Yılın Sanatçısı" kategorisinde ilk kez yalnızca kadınlar aday gösterildi. Bu yılın en çok adaylık kazanan isimleri arasında çoğunlukla Doja Cat, Kim Petras, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Olivia Rodrigo ve Shakira gibi kadın şarkıcılar öne çıktı. Gecede Taylor Swift hem "Yılın Şarkısı" ödülünü hem de "En İyi Pop Müzik Klibi" ödülünü aldı.

Taylor Swift - Anti-Hero

Taylor Swift – 'Anti-Hero'

Stray Kids – S-Class

Dove Cameron - Breakfast

Shakira - Sanatçı bu ödülü alan ilk Güney Amerikalı sanatçı oldu.

Anitta - Funk Rave

Nicki Minaj – Super Freaky Girl

Puff Daddy

KAROL G, Shakira – TQG

Ice Spice

Rema & Selena Gomez – Calm Down

Ecem Altan
Ecem Altan
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