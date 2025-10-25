Midas Vadisi, Yapay Zeka ile Üç Boyutlu Modellendi

Haberler

Güncelleme:
Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Midas Vadisi'ni yapay zeka teknolojileri kullanarak üç boyutlu hale getirdi. Proje kapsamında, Frig halkının yaşamı ve dönemin kültürü dijital ortamda yeniden canlandırıldı.

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rahşan Tamsü Polat'ın yürütücülüğündeki proje kapsamında, Midas Vadisi yapay zeka teknolojileri kullanılarak üç boyutlu modellendi.

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen "Yazılıkaya Midas Kalenin Yapay Zeka Destekli Simülasyonu ve Sanal Tur Uygulaması" adlı projeyle, bölgenin kültürel yapısı, tarihsel sahneleri ve ritüelleri, yapay zeka uygulamaları kullanılarak dijital ortamda üç boyutlu olarak yeniden canlandırıldı.

Proje kapsamında Midas Vadisi, dron fotogrametrisi, dijital haritalama ve derin öğrenme tabanlı modelleme yöntemleri kullanılarak ilk kez sanal ortama aktarıldı. Elde edilen veriler doğrultusunda hazırlanan 360 derece sanal turla, ziyaretçilerin binlerce yıl öncesine ait bir Frig yerleşimini dijital ortamda gezebilmesi sağlandı.

Çalışmada ayrıca yapay zeka destekli video canlandırmalarıyla Frig halkının dini törenleri, günlük yaşamları ve mimari yapıları bilimsel verilere dayanılarak yeniden sahnelendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Polat, her kazının yalnızca geçmişi ortaya çıkarmak değil, insanlık hafızasını geleceğe yürütmek anlamı taşıdığını belirterek, "Midas Vadisi'nde yürüttüğümüz çalışmalar, Friglerin doğayla, inançla ve sanatla kurduğu bağı yeniden görünür kılıyor." ifadesini kullandı.

Polat, projenin yalnızca bilimsel değil aynı zamanda kültürel bir sorumluluk taşıdığını kaydederek, "Yapay zeka bize geçmişin hikayelerini yeniden anlatma gücü veriyor. Bu, sadece bir kazı çalışması değil, Frig kültürünü gelecek kuşaklara ulaştırmanın çağdaş bir yolu." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Polat'ın başkanlığında 2022'de başlayan Yazılıkaya-Midas Kale kazısının, Frig uygarlığının dini ve kültürel yaşamına ışık tutan en önemli arkeolojik alanlardan biri olarak kabul edildiği bildirildi.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Kültür Sanat
