Mersin'de Deniz ve Güneş Festivali Başladı

Mersin Valiliği koordinesinde düzenlenen "Deniz ve Güneş Festivali" başladı.

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Mezitli Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde organize edilen festival, Mezitli ilçesindeki antik kent Soli Pompeipolis'in sahilinde gerçekleşti.

Çeşitli yiyecek ve hediyelik eşya stantlarının açıldığı festivalin ilk gününde plaj voleybolu, jet ski, flyboard gösterileri, yüzme, kano ve yelkenli yarışları düzenlendi.

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında festivalde deniz üzerinde 1 kilometrelik Türk bayrağı açarak gösteri yaptı, helikopter ve gemiler gösteriye eşlik etti.

Ayrıca rap sanatçısı Norm Ender konser verdi.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, gazetecilere, festivalle denizlere dikkati çekmek istediklerini söyledi.

Kentin turizm potansiyelini artırmak istediklerini belirten Pehlivan, şunları ifade etti: ?

"Festivalimizi hem Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleriyle birleştirmiş olduk hem de Soli Pompeipolis antik kentimize dikkati çekmiş olduk. Gün içinde gerçekleştirilen etkinliklerin bir boyutu da spor. Deniz üzerinde 1 kilometre uzunluğunda bayrağımızı dalgalandırdık. Mavi vatanımızda, şanlı bayrağımızın gölgesinde bu etkinliği yapmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Mersin'imizin yıldızı parlayacak."

"Havaalanımız açılış için gün sayıyor"

Pehlivan, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt'un bir heyetle bugün Mersin'e geldiğini dile getirdi.

Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda incelemelerde bulunduklarını aktaran Pehlivan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızdan yakın zamanda gün bekliyoruz. Havaalanımız açılış için gün sayıyor. Dolayısıyla havaalanımızın da açılmasıyla ilimizde sanayisinden tarımına birçok sektörde hareketlilik olacağı gibi, turizm sektöründe de hareketlilik çok daha fazla artacak. Bunun işaretlerini şimdiden görüyoruz. Acenteler, yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da bizlerle turizm sektörü paydaşlarımızla iletişim halindeler. Hep birlikte göreceğiz."

Festival yarın sona erecek.