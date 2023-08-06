Mersin Büyükşehir Belediyesi Adres Okuma Salonu Mersinlilerin Uğrak Noktası

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Adres Okuma Salonu, Mersinlilerin uğrak noktası olmaya devam ediyor. Mezitli ilçesindeki Kültür Park içerisinde konumlandırılan Adres Okuma Salonu ziyaretçilerini ağırlıyor. Salon, 16 bilgisayar, 12 bin kitap ve dijital kütüphane ile hizmet veriyor. Ücretsiz çay ve kahve imkanlarıyla okuma, bilgilenme ve kendini geliştirme isteyen her yaştan Mersinliye hitap ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Adres Okuma Salonu, Mersinlilerin uğrak noktası olmaya devam ediyor. Mezitli ilçesindeki Kültür Park içerisinde konumlandırılan Adres Okuma Salonu ziyaretçilerini ağırlıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Adres Okuma Salonu içerisinde 16 bilgisayar, farklı kategorilerdeki 12 bin kitap ile birlikte bir de dijital kütüphane bulunduruyor. Sınırsız internet ile ücretsiz çay ve kahve imkanlarıyla Adres Okuma Salonu; okumak, bilgilenmek ve kendini geliştirmek isteyen her yaştan Mersinlinin adresi olmayı sürdürüyor.

Yetkin personeliyle birlikte, herkese aile sıcaklığını hissettirecek ortamı oluşturmaya çalıştıklarını belirten Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür Tesisleri ve Kütüphaneler Şube Müdürü Tülin Güler, şu bilgileri verdi:

"Buraya gelen vatandaşlarımız, sabah 08.00'den akşam 22.00'ye kadar bu hizmetimizden faydalanabilir. Bunun yanı sıra sınırsız internetle birlikte, çay, kahve gibi içecekleri de ücretsiz tüketebilirler. Dijital kütüphanemizde şu an 1234 kitap çeşidimiz bulunuyor. 15 gün süreyle bu kitapları ödünç almak isteyen üyelerimiz, kitaplarını okuyup, kütüphanemize geri getirip bize teslim edebilirler. Geri dönüşlerimiz çok güzel ve çok olumlu. Vatandaşlarımız, Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Vahap Seçer'in bu hizmetinden dolayı memnun olduklarını ifade ederek, bu tür okuma salonlarının daha fazla açılmasını talep ediyorlar."

Okuma salonunun açıldığı günden bugüne kadar her gün üye sayısını artırdığını kaydeden Adres Okuma Salonu Sorumlusu Hakkı Uysal ise şunları söyledi:

"Şu anda okuma salonumuza kayıtlı üye sayısı 25 bini buldu. Salonumuz açıldığı günden bugüne kadar ise, 50 binin üzerinde ziyaret edildi. Vatandaşlarımız burada sunmuş olduğumuz bütün imkanlardan faydalanıyorlar. Şehrimizin sosyal ve kültürel anlamda büyük bir açığını kapatmış durumdayız."

Adres Okuma Salonu'nu kullanan vatandaşlar projeye ilişkin düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Nuri Erbaş: "Buraya gelip kitap okuyup, dinleniyorum. Dünya klasiklerinden Türk klasiklerine kadar her şey var. Çalışırken kitaplardan birini alıp, ikincisini alamıyorduk. Ama burada kitapları ödünç olarak veriyorlar. Ben hayatımda böyle güzel bir hizmet görmedim."

-Umut Serdar Şimdi: "Günümün çoğunu burada geçiriyorum. Baktığınız zaman birçok kütüphaneye göre, çok iyi şartları var. İnternetin kendisi ve hızı, gerek ücretsiz çay, kahvesi olsun. İsteyen kişi istediği zaman kitaplara ulaşabiliyor. Genel anlamda çok memnunuz."

-Ruken Arat: "Buranın çalışma ortamı, konforu ve temizlik şartları çok iyi. Mersin çok nemli ve sıcak bir yer olmasına rağmen içerisi çok serin. Mahalle Mutfakları ile çok düşük maliyetle yemek de yiyebiliyorsunuz. Her alandan çok çeşitli kitaplar var ve destek istediğinizde buradaki personeller size yardımcı oluyor. Dışarı çıktığımızda güzel bir manzaranın bizi karşılamasından dolayı çok mutlu oluyoruz."

-Esra Terlemez: "Açıldığı ilk günden beri buraya geliyorum. Dışarı çıktığınızda sahilin sizi karşılaması çok güzel. Çünkü rahatlayabiliyorsunuz. Burada çalışan personellerin ilgisinden gerçekten çok memnunuz. Herhangi bir ihtiyacımız olduğunda, tam anlamıyla ilgileniyorlar. Burada çocuk kitaplarına kadar her şey var. Çay, kahvenin ücretsiz dağıtılması, kışın özellikle çorba olması, bunların hepsinin tam anlamıyla sosyal belediyecilik örneği olduğunu düşünüyorum. Tüm bu hizmetler için de Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Vahap Seçer'e teşekkür ediyorum."

-Hasan Yardımcı: "Emekli Evi'nin kapalı olduğu bir gün burayı gördüm ve vatandaşların girebileceğini öğrendim. Deniz manzaralı olduğu için burayı daha çok sevmeye başladım. Önceden kahvede takılırken buralar sayesinde kahveden ve sigara dumanından kurtuldum. Herkese gelmesini tavsiye ediyorum."