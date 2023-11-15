Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Eşi Meral Seçer, Atatürk Filmini İzledi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, CHP Mersin İl Gençlik Kolları üyeleri ile birlikte sinemada Atatürk filmini izledi. Başkan Seçer, filmi etkileyici bulduğunu ve Aras Bulut İynemli'nin Atatürk rolünde başarılı olduğunu söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Eşi Meral Seçer, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin İl Gençlik Kolları üyeleri ile birlikte sinemada "Atatürk 1881-1919" filmini izledi. Aras Bulut İynemli'nin Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdığı film "Atatürk 1881-1919", yetim bir çocukken bir kahramana dönüşen Atatürk'ün etkileyici hayat hikayesini konu ediyor.

Palmcity Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen sinema etkinliğinde; Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Eşi Meral Seçer, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı İzzet Kırılmaz, CHP Mersin İl Kadın Kolları Başkanı Gülşah Yıldırım Genç, CHP Mersin İl Gençlik Kolları Başkanı Alkım Sümer, parti yöneticileri, Gençlik Kolları il ve ilçe başkanları ve CHP gençleri yer aldı.

Film öncesinde vatandaşlarla sohbet eden Başkan Seçer, filmin gösterildiği salonda gençlerin alkışları ile karşılandı.

BAŞKAN SEÇER: "ETKİLENDİĞİM BİR FİLM OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİM"

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını ve mücadelesini konu alan film çıkışında değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, "Meral Hanım'la ve gençlerle Atatürk filmini izledik. Atatürk rolündeki Aras Bulut İynemli de son derece başarılıydı. Atatürk'ün doğumuyla, çocukluğu, gençliği, 1915'e kadar, 1. Dünya Savaşı'na kadar olan bölümü son derece etkileyiciydi. O süreçte, Osmanlı'nın çöküş sürecindeki tarihi bilgilerimiz yenilenmiş oldu. Hem Atatürk'ün o süreçteki rolünü görsel bir ziyafetle izlemiş olduk. Etkilendiğim bir film olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını konu alan filmde, Ulu Önder'in dolu dolu yaşamını bir kez daha bu film ile izleme fırsatı bulduklarını belirten Seçer, "Ulu Önderimiz o süreç içerisinde Osmanlı'nın çöküş dönemi ve daha sonra mutlaka filmin 2. bölümünde çekimi yapılacak olan; 1. Dünya Savaşı ve sonrası Ulusal Kurtuluş Mücadelesi, ardından Cumhuriyet'in kurulması, Cumhuriyet'in kurumlarının kurulması; o süreçte oynadığı rolle bugün bir asır sonra laik, demokratik, sosyal hukuk devleti Türkiye Cumhuriyeti'nin kilometre taşlarını döşedi. Çocukluk yıllarından gençlik yıllarına, eğitimine kadar hep diyoruz 'Atatürk erken öldü. Keşke daha çok yaşasaydı. Daha çok bu ülke için işler yapabilseydi.' Ama dolu dolu bir yaşamı olduğunu bir kez daha bu filmde de izleme fırsatı bulduk. Emeği geçen yapımcıdan rol alan sanatçılara kadar herkesi kutluyorum" diye konuştu.